Unesp divulga resultado do Vestibular 2021 

(crédito: Francisco Carlos Rocatelli / Divulgação Unesp)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou, na manhã desta quinta-feira (27), resultado do Vestibular Unesp 2021. Candidatos podem conferir a classificação nos sites da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Fundação Vunesp) ou na página do vestibular.

Matrículas ocorrem nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28) pelo site da Vunesp ou pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad). São ofertadas 7.630 vagas em 23 cidades.

Além do vestibular, 195 estudantes devem ingressar por meio do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp 2021. O resultado dessa seleção e a abertura das matrículas também acontece hoje. Resultado pode ser consultado pelo site da Vunesp e matrículas pelo Sisgrad.

Também deve haver preenchimento de vagas remanescentes por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As vagas ofertadas são distribuídas entre as seguintes cidades: Araçatuba (170 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).