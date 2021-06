Candidatos do PAS 3 aguardam informações sobre aplicação da prova

JM Júlia Mano*

Estudantes inscritos para fazer a prova do Programa de Avaliação Seriada 3 de 2020 (PAS) reivindicam informações da Universidade de Brasília (UnB) e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) sobre uma provável data de aplicação do exame. O programa é uma das formas de ingresso na instituição.

Davi de Macedo Fontinele, 18 anos, é um dos candidatos que busca ingressar na Universidade de Brasília pelo PAS. Morador de Vicente Pires, ele terminou o ensino médio em 2020 no Colégio Exatas. Em preparação para a prova, estudava a matriz de obras e fazia as edições anteriores da avaliativa.

Davi fez contatos com o Decanato de Ensino de Graduação para saber informações sobre uma estimativa de data de aplicação da prova do PAS. Ele quer fazer a graduação em direto





“Depois da suspensão da prova do PAS, meu rendimento foi muito prejudicado, porque eu havia adotado um ritmo muito intenso de estudo. Com a data do PAS 3 indefinida, ficou muito mais difícil administrar uma rotina concreta”, declara Davi. O estudante quer cursar direito na universidade.



Inicialmente, a prova do PAS 3 estava marcada para 7 de março. No entanto, em razão do lockdown instituído pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para conter o avanço da pandemia de covid-19, a prova foi suspensa.



Beatriz França de Andrade, 18, finalizou o ensino médio no CED 14 de Ceilândia e busca aprovação em enfermagem. Ela se preparava para a prova com aulas da escola em conjunto a outros conteúdos para complementar os estudos. “Depois da suspensão fiquei meio desorientada. Então, decidi focar apenas nas obras, pelo fato de que é mais fácil estudar pela da Internet”, relata.

Para a estudante, a indefinição da data atrapalha a continuidade da preparação. “Eu me sinto perdida, ansiosa e com muito medo das coisas darem errado. É ruim estudar sem saber quando vai ser a prova ou se realmente terá, não me desperta uma motivação necessária”, desabafa.





Com o foco voltado para o curso de engenharia florestal, Lorena Portilho Bruno, 18, finalizou o ensino médio no Colégio Projeção de Sobradinho e, durante 2020, se preparou de forma paralela à escola. Ela afirma que estudou para o PAS 3 sozinha por meio de mentorias, uso de plataformas on-line, além da análise diária das obras e matérias que seriam cobradas na prova. “Após ser suspensa, deixei de me preparar pois me senti desmotivada. Sem uma definição clara de uma data, estava maçante estudar para a prova”, conta.

Edilson Ribeiro, 18, natural de Barreiras (BA), cidade que fica acerca de 630 km do Distrito Federal, finalizou o ensino médio em 2020 em escola particular do município do oeste baiano. Por meio do PAS, ele busca ingressar na Universidade de Brasília no curso de ciência da computação.





No momento, o jovem não está estudando para a prova. Mas, pretende retornar à rotina de preparação, que envolve aulas on-line sobre os assuntos da prova e o acompanhamento de um perfil no Instagram que informa sobre os conteúdos que serão abordados e notícias sobre a avaliação.

“De certa forma, é frustrante, ter que esperar, mas é compressível. No Enem 2020, houve problema em alguns lugares que não estavam preparados para (receber) tanta gente e, também, muita gente que não apareceu para fazer a prova. Eu imagino que a UnB quer evitar esses problemas”, pondera.





Posicionamento da UnB



Em decorrência do agravamento da pandemia de covid-19, a Universidade de Brasília fez mudanças nos processos seletivos de ingresso. A primeira foi referente ao PAS, tradicionalmente, o ingresso por essa modalidade é dividido em dois semestres do ano letivo. Neste ano, ocorrerá no segundo semestre de 2021, que tem início previsto para 17 de janeiro de 2022.





Em nota oficial a Universidade de Brasília informa que “conforme amplamente noticiado, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília aprovou, em março passado, mudanças excepcionais nos processos seletivos da instituição. A medida foi tomada tendo em vista o agravamento da pandemia. Assim, todas as vagas do PAS foram alocadas para ingresso no 2º semestre de 2021, que deve iniciar em janeiro de 2022. A Universidade se solidariza com os candidatos e esclarece estar avaliando o cenário epidemiológico com frequência e responsabilidade. A instituição trabalha para que as provas do PAS 3 sejam realizadas o quanto antes possível com a devida segurança sanitária”.

Outras mudanças foram no tradicional vestibular, que foi cancelado e no Acesso Enem UnB. Neste último, os candidatos utilizam a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio para disputar vaga na universidade. Em 2021, as vagas do vestibular foram remanejadas para esta modalidade.



