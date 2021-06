Fuvest divulga calendário para o vestibular 2022

E EuEstudante

(crédito: Cecília Bastos/ Divulgação USP )

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou, nesta terça-feira (8), o calendário do vestibular 2022. De acordo com o cronograma, a prova da 1ª fase deve ocorrer em 12 de dezembro de 2021, enquanto as provas da 2ª fase devem ser aplicadas em 16 e 17 de janeiro de 2022.

Candidatos podem se inscrever no vestibular no período de 16 de agosto até 1º de outubro. Para os participantes que pretendem solicitar redução ou isenção de taxa, o prazo vai de 14 de junho até 7 de agosto de 2021.

A divulgação da primeira lista de convocados está prevista para 4 de fevereiro.

A Fuvest ainda planeja a implementação das medidas de segurança sanitário pelo segundo ano consecutivo. No vestibular 2021, a Fundação implementou distanciamento mínimo entre carteiras em sala de prova, uso de máscara durante todo o exame, alimentação fora de sala, desinfecção de carteiras e disponibilidade de álcool em gel, além do fornecimento de equipamentos de proteção individual para todos os colaboradores e supervisão e implementação do protocolo sanitário por equipe coordenada por equipe médica responsável.



Livros do Vestibular FUVEST 2022

Poemas Escolhidos - Gregório de Matos

Quincas Borba - Machado de Assis

Alguma Poesia - Carlos Drummond de Andrade

Angústia - Graciliano Ramos

Mensagem - Fernando Pessoa

Terra Sonâmbula - Mia Couto

Campo Geral - Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles

Nove Noites - Bernardo Carvalho