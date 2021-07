Colégio promove aula de revisão gratuito para o PAS/UnB 3

E EuEstudante

(crédito: Beatriz Ferraz/Secom UnB)

A prova da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) está marcada para 18 de julho. O exame vai ser prestado pelos estudantes que finalizaram o ensino médio em 2020. Com isso, o Colégio Sigma promove sexta-feira (2/6), às 15h, um aulão de revisão, que será on-line e aberto ao público.



Os interessados em assistir o conteúdo devem acessar o canal no YouTube do colégio. As aulas serão ministradas pela equipe de professores da instituição e do curso preparatório Avante da escola em que será contemplado as disciplinas: geografia; filosofia; sociologia; química; biologia; física; português; matemática; redação; história e arte.



O evento terá duração de cerca de seis horas. Os professores vão focar em revisar os conteúdos-chaves que podem ser cobrados na prova do PAS 3. Além de dar dicas para os candidatos fazerem o exame e incentivar a confiança e motivação nos estudantes.