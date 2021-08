E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, nesta quarta-feira (4), a lista com o escore bruto, nota da redação e tipo D de todos os candidatos não eliminados no PAS 2 do triênio 2019-2021. Confira o resultado no site do Cebraspe: https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas/2019_2021/2.