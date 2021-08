Unifesp divulga edital de isenção da taxa do Vestibular 2022

E EuEstudante

(crédito: ZAL/Divulgacao)

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), por meio da Coordenadoria do Sistema de Seleção para Ingresso de Alunos na Universidade, divulga o edital de isenção de pagamento de taxa de inscrição do Vestibular Unifesp 2021, para os cursos do Sistema Misto de Seleção: ciências biológicas e medicina.

O período de inscrição para a solicitação do benefício será das 10h do dia 23 de agosto de 2021 até as 17h do dia 3 de setembro de 2021. Para solicitar a isenção de taxa de pagamento da inscrição do Vestibular 2022 - Sistema Misto, a pessoa interessada deverá preencher o formulário, disponível na página Ingresso Unifesp, e encaminhar as documentações exigidas, via on-line. Consulte também o edital e o cronograma previsto do vestibular do Sistema Misto de Seleção.

Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail vestibular@unifesp.br .