Anhembi Morumbi tem vagas abertas para o Vestibular de Medicina 2022

A Universidade Anhembi Morumbi está com inscrições abertas até 11 de novembro, para o Vestibular de Medicina 2022, com 156 para São Paulo, 101 para São José dos Campos e 72 para Piracicaba. O resultado do vestibular será divulgado em 7 de janeiro.

O vestibular será realizado em duas etapas. A primeira, não eliminatória, será no formato on-line e tem o objetivo de identificar a afinidade dos candidatos com os valores e missão da instituição e com a metodologia utilizada, somando pontos à etapa obrigatória.

A segunda etapa, com caráter eliminatório e classificatório, é composta por uma prova elaborada conforme o conteúdo programático anexado no edital, que segue as orientações da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para o ensino médio, podendo conter questões interdisciplinares. A avaliação será realizada 4 de dezembro (sábado), das 13h às 18h, de forma presencial.

Para a realização da prova, a comissão organizadora segue as recomendações e medidas dos centros e Departamentos Governamentais do Estado de São Paulo para evitar contágio pelo coronavírus. Para entrar no câmpus será necessário aferir a temperatura (que deve estar menor que 37,8º C, e higienizar as mãos com álcool gel (há displays com o produto disponíveis por todo o câmpus). As salas estão preparadas para comportar um menor número de pessoas, com distanciamento seguro entre as carteiras, que serão higienizadas previamente. Já os elevadores não estarão disponíveis, para evitar filas e aglomerações.

Edital e informações no site da universidade.