Fuvest divulga ranking de concorrência do vestibular 2022

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta quarta-feira (13) a lista das carreiras com maior procura para o vestibular de 2022 em São Paulo. As carreiras de medicina, psicologia e relações internacionais lideram a lista.

A carreira de medicina em São Paulo lidera o ranking de concorrência do vestibular Fuvest 2022 tanto no número total de candidatos inscritos, 15.224, quanto na relação de candidatos por vaga, com índice 124,8. Na relação de candidatos inscritos totais para as carreiras, direito (São Paulo e Ribeirão Preto) ficou em segundo lugar, com 8.130, seguido de medicina (Ribeirão Preto), com 7.560 inscritos.

Na relação de candidatos por vaga, a carreira de medicina em Ribeirão Preto ficou em segundo lugar, com 100,8, seguida de medicina em Bauru, com 96,1 candidatos por vaga. O número total de inscrições foi de 110.383. Para 2022, a USP oferecerá 11.147 vagas, das quais 8.211 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.936 vagas pelo Sisu.



Confira a lista de carreiras com maior concorrência

500 – Medicina (São Paulo)

505 – Medicina (Ribeirão Preto)

501 – Medicina (Bauru)

550 – Psicologia (São Paulo)

270 – Relações Internacionais (São Paulo)

415 – Ciências Biomédicas (São Paulo)

150 – Curso Superior do Audiovisual (São Paulo)

555 – Psicologia (Ribeirão Preto)

155 – Design (São Paulo)

510 – Medicina Veterinária (São Paulo)



