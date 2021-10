Encerram amanhã inscrições para vestibular do UniEduk

E EuEstudante

(crédito: UniEduk)

Encerram nesta quinta-feira (14), as inscrições para o vestibular de medicina dos centros universitários UniFaj e Unimax, em São Paulo. As provas on-line serão no sábado (16), de 9h às 13h. A taxa de inscrição é no valor de R$ 200, interessados podem realizá-la pelo link https://medicinaunieduk.amigoedu.com.br/.

Autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima, o curso de medicina do Grupo UniEduK está oferecendo 80 vagas para o primeiro semestre de 2022. Na segunda fase do processo seletivo serão feitas entrevistas on-line com os aprovados na primeira etapa.

Muito concorridos no Brasil, os cursos de medicina geralmente são as notas mais altas em vestibulares tradicionais e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O investimento na qualidade de ensino, corpo docente, infraestrutura, e as experiências acadêmicas proporcionadas em sala de aula dependem de cada instituição.

O Grupo UniEduk está entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, reconhecido pelo MEC. As instituições de ensino Unifaj, Unimax e Faagroh têm nota 5 nas avaliações do Ministério da Educação.

"Para oferecer uma educação de qualidade que empregue pessoas, o Grupo UniEduK não mede esforços para investir em inovação, pessoas, infraestrutura e tecnologias que façam a diferença na formação profissional”, diz o reitor Ricardo Tannus.

Para o docente, a metodologia de ensino deve priorizar o protagonismo dos estudantes. “Desta forma, entregamos para o mercado de trabalho profissionais solucionadores de problemas complexos, criativos, aptos para atuarem em diversas áreas dentro de sua formação", conclui.