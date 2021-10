Unip realiza live em parceria com colégio Objetivo

E EuEstudante

A Universidade Paulista, em parceria com o colégio Objetivo, realizará na quinta-feira (14) uma live para alunos que irão prestar vestibular ou fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A transmissão será às 15h pelos canais das duas instituições.



A roda de conversa será guiada pela jornalista Silvia Vinhas e o professor de geografia do colégio Objetivo, Moacyr Nogueira Junior. O tema da conversa será sobre atualidades, um dos assuntos mais temidos por estudantes que irão fazer provas para vestibular. O tema será “Bate papo de atualidades: os novos refugiados”.



Mesmo sendo uma questão antiga, a questão dos refugiados é sempre relatada em conflitos no mundo árabe ou na crise sanitária causada pela covid-19. Em linhas gerais, nos dicionários, refugiar significa deixar um local de origem em busca de proteção: pedem guarida e acolhimento os povos do Oriente Médio, os venezuelanos, os haitianos, os que sofrem com as intempéries do desequilíbrio ambiental, os famintos e etc.



O professor comentará alguns pontos como

O que é um refugiado? O que define este status? Quando um indivíduo passa a ser considerado um refugiado?

Migrante, imigrante, exilado, asilado: Qual a diferença entre eles?

O papel da ONU e de outros organismos internacionais no tema

Globalização, Guerra Fria: o que isso tem a ver com os refugiados?

Por que alguns países são mais receptivos aos refugiados e outros mais refratários?

Como o Brasil se insere no cenário internacional? Como a legislação brasileira trata a questão dos refugiados?



