Grupo Kroton abre inscrições para vestibular de medicina

EE Eu Estudante

(crédito: Agência Senado)

O grupo de instituições educacionais Kroton está com as inscrições para os vestibulares de medicina abertas para interessados de todo o país. A prova é para ingresso no primeiro semestre de 2022 nas instituições. As inscrições vão até 8/11 para o vestibular unificado nas universidades Unime (BA) e Pitágoras (BA), e até 15/11 para as universidades Unic (MT) e Uniderp (MS), no link.



Os cursos ficam nas unidades Unime, em Lauro de Freitas (BA), Pitágoras, em Eunápolis (BA), Uniderp, em Campo Grande (MS) e Unic, em Cuiabá (MT). No vestibular unificado, os candidatos podem escolher se querem concorrer às vagas de mais de uma instituição realizando apenas uma prova. O valor das inscrições varia de acordo com a escolha do vestibulando, podendo ser R$ 250 para aqueles que desejarem concorrer a apenas uma vaga ou R$ 400 para concorrer, simultaneamente, em duas instituições.



Devido ao cenário de pandemia de Covid-19, as provas serão realizadas no formato on-line para garantir a segurança de todos os candidatos, em plataformas disponibilizadas pelas empresas Consultec e Strix Educação. As provas nas unidades Unime e Pitágoras, ambas na Bahia, serão realizadas no dia 13/11, já as provas das unidades Unic e Uniderp, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, respectivamente, serão no dia 20/11.



Para isso, o candidato terá que dispor de um computador (desktop ou notebook) com câmera e microfone integrados e em perfeito funcionamento; link de internet com, pelo menos, 10 MB, Sistema Operacional Windows 7, 8, 8.1 ou 10, navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox – em versão atualizada.



Também é indispensável ter o programa Safe Exam Browser-SEB (“Navegador Seguro”), já que toda a avaliação será gravada, assim como as comunicações entre a equipe responsável pela aplicação e os candidatos, com monitoramento da tela do computador e reconhecimento facial do candidato, que não poderá se desconectar da plataforma de realização das provas, sob pena de ser considerado desistente e ser eliminado do processo seletivo.