Mackenzie oferece bolsa para alunos da rede pública

EE Eu Estudante

(crédito: Mackenzie divulgação)

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) abriu o processo seletivo para o primeiro semestre de 2022 em setembro, oferecendo bolsas de até 50% de desconto para alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Inscrições pelo link, até 23/11.

Ao todo, serão oferecidas 647 vagas nas três unidades da UPM. Entre as vagas, 21 serão destinadas para o câmpus em Alphaville, 143 em Campinas e 483 Higienópolis, todos em São Paulo. As vagas são para concluintes ou egressos do ensino médio público, incluindo das escolas técnicas estaduais e federais.

Os candidatos que atenderem a todos os requisitos, e que tiverem as melhores notas, receberão o benefício. Cada curso tem um número de bolsas disponíveis e sua porcentagem de desconto varia de 30% a 50%, concedidas a partir do resultado obtido no vestibular.

Essa ação faz parte do programa Mackenzie pra você, que cria condições mais favoráveis para o acesso ao ensino superior de jovens egressos da rede pública.