Faculdade Senac-DF encerra, nesta sexta (5), inscrições para o vestibular

(crédito: Campanha Senac-DF)

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF está com inscrições abertas para o vestibular de 2022. O vestibular é para o ingresso em oito cursos de graduação da instituição. As inscrições vão até esta sexta-feira (5) e são gratuitas, no link https://www.df.senac.br/faculdade/graduacao/. As provas serão aplicadas sábado (6/11), no formato on-line. Quem preferir fazer o vestibular agendado, tem até domingo (7) para fazer a inscrição. O resultado do vestibular será divulgado em até 24 horas depois da realização das provas.

O Senac-DF oferece 100 vagas ao total, sendo 50 vagas para o turno matutino e 50 vagas no noturno em todos os cursos de graduação. A Faculdade Senac oferece um desconto de 84,59% nos dois primeiros semestres, onde todos os cursos saem por R$ 100 mensais no primeiro ano. As vagas são para os cursos de gestão da tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, segurança da informação, gestão da comunicação digital, gestão comercial e marketing. Além dos dois cursos lançados recentemente, ciência de Dados e gestão de recursos humanos.

A diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, diz que os cursos ofertados pela instituição são voltados para a necessidade do mercado. “São cursos atuais que visam suprir uma demanda dos empresários. Atualmente, a área de TI, por exemplo, necessita de uma grande demanda de pessoas qualificadas. Nossa missão é entregar um profissional capacitado para poder ajudar o setor produtivo a gerar renda”, informa Karine. “Nossa missão é transformar vidas por meio da educação. Temos uma estrutura maravilhosa esperando os novos alunos”, conclui a diretora.

Novos Cursos

Além dos cursos de graduação já existentes, outros dois cursos foram lançados, ciência de dados e gestão de recursos humanos. Para o diretor da Faculdade Senac, Luís Afonso Bermúdez, “A pandemia trouxe um novo cenário para o perfil do profissional de RH. Hoje, temos um alto índice de desemprego no País. Como selecionar novos candidatos para uma vaga de emprego? Esse é o desafio da gestão de recursos humanos, que agora tem que passar por todo um processo tecnológico”, diz.“Ciência de dados é um curso totalmente inovador, voltado para as necessidades atuais de mercado. Os empresários querem saber dados de seus estabelecimentos como número de clientes, perfil e consumo. Além disso, temos agora a Lei de Proteção de Dados. Vamos passar tudo isso para nossos alunos e muito mais”, informa Bermúdez.