Facens está com inscrições abertas para vestibular 2022

O Centro Universitário Facens de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo do 1° semestre de 2022. A prova será aplicada em 6 de novembro, no período da tarde.

A instituição tem vagas em diversas áreas para graduações presenciais, EAD e semipresenciais. As inscrições podem ser feitas no site da Facens e o valor da taxa é de R$ 40 para a prova on-line e para a prova presencial. Também é possível se inscrever de forma gratuita, presencialmente no Smart Mall Facens (dentro do Shopping Pátio Cianê), até sábado (6).



Conforme o desempenho da prova, o candidato pode receber uma bolsa de até 100%. As provas (on-line e presencial) ocorrem em 6 de novembro, das 14h às 17h.

Os cursos com vagas abertas nesta oportunidade são:

• Engenharia agronômica - presencial

• Engenharia civil - presencial

• Engenharia elétrica - presencial

• Engenharia química - presencial

• Engenharia mecatrônica - presencial

• Engenharia mecânica - presencial

• Engenharia de alimentos - presencial

• Engenharia de computação - presencial

• Engenharia de produção - presencial

• Arquitetura e urbanismo - presencial

• Tecnologia em jogos digitais - presencial

• Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas - presencial, EAD ou semipresenciais

• Tecnologia em banco de dados: ciência de dados - presencial, EAD ou semipresenciais

• Tecnologia em gestão de TI - presencial, EAD ou semipresenciais

Os interessados podem conferir mais informações para inscrições no site.