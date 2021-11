Unicamp abre inscrições para a modalidade Enem-Unicamp 2022

E EuEstudante

(crédito: Antoninho Perri / Acervo Unicamp)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Enem-Unicamp 2022. Os candidatos têm até as 17h do dia 30 de novembro para se inscrever no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

São oferecidas 639 vagas, destinadas a três segmentos de inscrição: 50% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública (ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem até o ano de 2016 ou exames oficiais); 25% das vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos; e 25% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública e sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Assim como no Vestibular Unicamp, para ter direito às cotas por critério étnico-racial, os estudantes autodeclarados pretos ou pardos deverão possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negro, de cor preta ou parda. Esses estudantes deverão assinar e subir no sistema, no ato da matrícula, uma declaração, especificada no Edital.

Os candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais deverão ser submetidos a uma Comissão de Averiguação, designada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Os optantes pelas vagas indígenas também deverão apresentar a declaração e poderão ser submetidos a uma Comissão de Averiguação. Os modelos das declarações estão no Edital e na página da Comvest.

Candidatos inscritos no Vestibular Unicamp 2022 com isenção da taxa também tem isenção para o processo do Enem-Unicamp. Para os demais, a taxa será de 30 reais ou de 15 reais, no caso daqueles que também efetuaram a inscrição no Vestibular Unicamp 2022. O pagamento da taxa poderá ser realizado até o dia 7 de dezembro. O edital com as regras do processo está disponível no link.

Múltiplas Inscrições

Os interessados poderão se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção da Unicamp para 2022 (Vestibular Unicamp, modalidade Enem-Unicamp e modalidade Vagas Olímpicas). Na época das chamadas, caso um candidato tenha sido convocado para matrícula em um mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular 2022 e no Enem-Unicamp, a vaga a ser preenchida será a do vestibular.

Caso um candidato tenha sido convocado para matrícula em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular 2022 e no Enem-Unicamp, o candidato fará opção no momento da matrícula. Ao efetivar a sua matrícula em um dos sistemas, o candidato será excluído automaticamente da lista de classificação dos demais sistemas de ingresso. Caso esteja inscrito no mesmo curso, seja convocado em qualquer sistema e não realize sua matrícula, terá seu nome excluído das chamadas em outros sistemas.

Provas

As provas do Enem são de responsabilidade do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação. As notas do Enem 2021 só poderão ser utilizadas para o ingresso na Unicamp, caso o INEP disponibilize o cadastro e as notas em tempo hábil para a classificação dos candidatos. Isso não interfere no uso das notas do Enem 2020 daqueles candidatos que desejarem utilizá-las, dado que já estão disponíveis.

Convocação

Haverá até cinco chamadas para matrícula online. As datas do calendário de matrícula coincidirão com as datas das chamadas do Vestibular Unicamp 2022.