Fuvest 2022: confira as principais questões objetivas

(crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

As provas para a Fundação Universitária (Fuvest), vestibular para ingressar na Universidade de São Paulo (USP), estão chegando. A primeira fase tem data marcada para o dia 12/12. De acordo com o site da Fuvest, cerca de 110 mil estudantes fizeram inscrições para concorrer a uma vaga na instituição. Pelo segundo ano consecutivo, o vestibular, reconhecido pelo seu alto nível de exigência, destinará 50% das vagas de todos os cursos aos candidatos de escolas públicas.

Um estudo feito pela escola de cursinho preparatório Poliedro Curso de São José dos Campos (SP) mostra quais são os assuntos mais recorrentes na prova no período entre 2017 e 2021, além de dicas de comportamento na hora de fazer o exame.



De acordo com o diretor do cursinho, Márcio Guedes, a Fuvest tem como principal característica ser muito conteudista. É um vestibular que mede o nível de conhecimento do candidato avaliando sua base teórica. Todas as questões, mesmo as mais simples, cobram atenção na leitura do enunciado, base teórica e raciocínio lógico. Na pesquisa feita, os três assuntos mais recorrentes nas questões objetivas em língua portuguesa são, em primeiro lugar, com 14,81%, origens do Realismo e Realismo Machadiano. Classe de palavras vem em segundo lugar com 12,96%, e em terceiro, modernismo no Brasil (segunda geração), com 11,11%.

Em interpretação de texto a pesquisa apontou aspectos do texto (25,81%), implícitos, ambiguidade e semântica (22,58%) e intertextualidade e interdiscursividade (12,90%). As áreas de língua inglesa e artes têm 100% das questões voltadas para interpretação de texto e renascimento e américa pré-colombiana, respectivamente. Já na área de exatas, em matemática, os três conteúdos são sobre centro dos triângulos (10,17%), relações e funções (8,47%) e sentenças matemáticas e modelagens algébricas, também com 8,47%.

O diretor Márcio Guedes também dá dicas sobre a redação, “a redação da Fuvest é uma dissertação de caráter argumentativo, que exige do estudante a capacidade de mobilizar suas opiniões e conhecimento sobre o tema para sustentar um ponto de vista”, explica.

Outras questões

História

Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e mundo contemporâneo: 14,29%

Idade Moderna: 10,20%

República velha: 8,16%

Geografia

Geomorfologia: 12,28%

Climatologia: 12,28%

Urbanização: 8,77%

Sociologia

Sociologia no século XX

Biologia

Questões ambientais: 9,26%

Genética: 7,41%

Biomas: 5,56%

Física

Dinâmica: 9,26%

Energia, trabalho e potência: 9,26%

Resistores: 7,4%

Química

Estados físicos, sistemas e misturas: 16,67%

Ligações químicas, polaridade e forças intermoleculares: 11,67%

Reações orgânicas: 10%