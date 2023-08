Fuvest abre inscrições para vestibular 2024

CB Correio Braziliense

O prazo de inscrições para o vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) começou nesta quinta-feira (17) e vai até 17 de agosto. São 8.147 vagas disponíveis em cursos de graduação de diversas áreas. Além disso, mais 3 mil vagas serão distribuídas em outras duas formas de ingresso: o Enem USP e o Provão Paulista.

O interessado precisa acessar o site da Fuvest neste link, fazer o cadastro até 6 de outubro e pagar a taxa de R$ 191. O período para pedidos de redução da taxa já terminou e a lista de vestibulandos contemplados está disponível no site, na área do candidato.

As informações sobre as provas da primeira e da segunda fase do vestibular estão no Guia de Provas, que apresenta também detalhes sobre a prova de competências específicas para as carreiras de Música, Artes Cênicas e Artes Visuais. Já o Guia de Inclusão e Acessibilidade trata de inclusão social e de condições específicas para a execução da prova do vestibular.

A prova de conhecimentos gerais da primeira fase do vestibular da Fuvest será em 19 de novembro — os candidatos ficam sabendo o local de prova em 3 de novembro. As provas da segunda fase ocorrem em 17 de dezembro, com questões de português e redação, e 18 de dezembro, com as disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida. A primeira chamada para convocação de aprovados está prevista para 22 de janeiro.