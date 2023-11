Vestibular UnB: tudo que o candidato precisa saber para prova

CB Correio Braziliense

Unb alunos chegando na universidade - (crédito: Beto monteiro )

Neste fim de semana, 25 e 26/11, acontece o vestibular da Universidade de Brasília (UnB) para o primeiro semestre letivo de 2024. As provas serão aplicadas no Distrito Federal e nas cidades de Goiânia (GO), Formosa (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG). A seguir, confira orientações necessárias para os candidatos nesse dias.

Datas e horários

O vestibular será realizado durante dois dias de provas, cada um deles com duração de cinco horas, com início às 13h e fim às 18h. Os candidatos precisam chegar ao local com, pelo menos, uma hora de antecedência — quem chegar após o fechamento dos portões, não poderá realizar a prova.

Cronograma

25/11 — 1º dia de prova de conhecimentos I (línguas estrangeiras) e II (ciências humanas) com a redação;

26/11 — 2º dia de prova de conhecimentos III (ciências exatas e da natureza);

28/11 — divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas e do padrão preliminar de resposta dos itens do tipo D;

20/12 — Divulgação do edital de resultado provisório nos itens do tipo D e da prova de redação;

16/01 — Resultado final do vestibular e convocação para o registro acadêmico on-line em primeira chamada.

Local de prova

Para consultar o local de realização das provas, o candidato pode acessar o seguinte endereço eletrônico: https://shre.ink/TQ7C.

O que levar?

O candidato deve levar um documento de identificação e comprovante de inscrição no processo seletivo. São aceitos como documentos válidos: carteira de trabalho; carteira de identidade; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto), documentos digitais com foto e assinatura (CNH digital e RG digital ou qualquer outro documento digital, com foto e assinatura).

Além disso, para a realização dos testes, é preciso portar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

São permitidos lanches armazenados em embalagens transparentes.

O que deixar em casa?

É eliminado o candidato que portar os seguintes objetos:

1. Aparelhos eletrônicos, como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, Ipods, gravadores, pen drive, mp3 player, relógio, alarmes, chaves com qualquer outro componente eletrônico;

2. Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador, receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

3. Óculos escuros, chapéu, boné, gorro, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;

4. Recipientes ou embalagens que não seja fabricado com material transparente, como garrafa de água, suco, refrigerante, biscoitos, barras de cereais, chocolate e balas.

Fique ligado

Durante a realização das provas, o candidato deve deixar o celular e outros aparelhos eletrônicos desligados e acondicionados na embalagem porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes. Caso aparelhos eletrônicos emitam sons durante o certame, mesmo quando armazenados na embalagem porta-objetos, o candidato será imediatamente desclassificado. A embalagem porta-objetos deve ser guardado embaixo da carteira até o término das suas provas e só pode ser deslacrada fora do ambiente de provas.

O Cebraspe não se responsabiliza por perdas, extravios ou danos em objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas.