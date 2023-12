Chegou a hora do PAS: alunos vão às provas sonhando com uma vaga na UnB

JE Júlia Eleutério

Ao todo, 20.583 alunos que fizeram o 1º ano em 2023 vão realizar o exame neste domingo - (crédito: Reprodução Instagram @unb_oficial)

Com a proximidade do fim do ano, os alunos do ensino médio se preparam para fazer as provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). O exame é dividido em três etapas, sendo uma ao fim de cada ano do ensino médio. A primeira etapa será realizada hoje. Ao todo, 20.583 alunos que fizeram o 1º ano em 2023 vão realizar o exame.

Estudante do Centro de Ensino Médio 01 (CEM 01) de Planaltina, João Vitor Vieira da Silva, 16 anos, está tranquilo para fazer a prova do PAS 1. "Me sinto confiante para fazer o exame da primeira etapa. Minha preparação para isso exigiu uso de estratégias e planejamento, então entrei em contato com pessoas que já haviam feito provas e consegui acessar o material", comenta o jovem.

Além de conversar com alunos mais experientes e dar uma olhada nas provas antigas, João conta que investiu em aulas voltadas para vestibular. Ao fim das três etapas, o estudante pensa em se inscrever no curso de medicina veterinária. "A escolha reflete meu talento e minha admiração. Minhas matérias favoritas são biologia e sociologia", disse o rapaz. Com a prova chegando, o futuro veterinário prefere descansar nos fins de semana, mas continua estudando e revisando conteúdos nos demais dias.

Para os alunos que vão realizar a primeira etapa do PAS, a prova, composta por 100 questões e a redação, tem peso 1 no cálculo do argumento final. As questões abordam conteúdos de biologia, química, física, matemática, história, geografia, filosofia, português, literatura e as obras requeridas no edital.

O exame tem início às 13h e vai até as 18h no Distrito Federal e em cidades dos estados de Goiás e Minas Gerais. São elas: Anápolis, Formosa, Goiânia e Valparaíso de Goiás, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas. Os locais de prova podem ser consultados no site da Cebraspe.

Pode ou não pode?

É recomendado que os candidatos compareçam ao local da prova com antecedência mínima de uma hora do início. Para a realização do exame, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial com foto, o comprovante de solicitação de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de solicitação de inscrição. Também é necessário levar uma caneta esferográfica transparente de tinta preta. Os lanches serão permitidos se estiverem armazenados em embalagens transparentes.

Serão eliminados os participantes que portarem aparelhos eletrônicos, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto, borracha e quaisquer acessórios de chapelaria, além de qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos.

Durante a realização das provas, o estudante deve deixar o celular e qualquer aparelho eletrônico desligados e guardados na embalagem porta-objetos lacrada, que deve ser guardada embaixo da carteira até o término das provas e só poderá ser aberta fora do ambiente de aplicação. Caso aparelhos eletrônicos emitam sons durante o certame, mesmo quando armazenados na embalagem porta-objetos, o candidato será imediatamente desclassificado.

Outras etapas

A prova do PAS 2 vai ocorrer em 10 de dezembro. Já a terceira etapa será realizada em 17 de dezembro. O horário de realização das provas e o cronograma para divulgação de gabaritos e resultados são os mesmos da primeira etapa.

A segunda etapa será realizada nas mesmas cidades que a primeira. No entanto, no último ano do programa, os candidatos realizam o exame somente no DF, preferencialmente nos câmpus da UnB, localizados no Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Planaltina. O PAS 2 tem 110 questões e a redação, e peso 2 no cálculo do argumento final. Já o PAS 3 é composto por 120 questões e a redação, com peso 3 no cálculo do argumento final.











Cronograma do PAS 1

5/12/2023 - Divulgação dos padrões preliminares de respostas dos itens do tipo D e da redação

7/12/2023 - Divulgação da consulta aos gabaritos oficiais preliminares dos itens dos tipos A, B e C das provas de conhecimentos

30/1/2024 - Divulgação do edital de resultado final nos itens tipo D e da prova de redação

29/2/2024 - Disponibilização do Boletim de Desempenho Individual