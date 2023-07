O Evento

No final do mês de junho, o Distrito Federal registrou a 20ª vítima de feminicídio na região. Comparando o primeiro semestre de 2023 com os meses de janeiro a dezembro do ano passado, a cidade já superou a quantidade de assassinatos de mulheres, por questão de gênero.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), uma das prioridades da atual gestão do governo é o combate à violência contra a mulher. A pasta detalhou que existem mecanismos de proteção às vítimas, como o serviço de proteção à mulher.

No entanto, sabendo da importância de manter o diálogo acerca do assunto, especialmente com o intuito de estimular e fomentar um ambiente seguro para o acolhimento e para o combate deste cenário, o Correio Braziliense apresenta a segunda edição do evento "Combate ao Feminicídio: uma responsabilidade de todos".

Retire o seu ingresso pelo link e acompanhe o evento presencialmente de forma gratuita. Vagas limitadas.