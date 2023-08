O Evento

Em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o Correio Braziliense realiza a 3ª edição do CB Fórum voltado ao agronegócio.

Além de cases do setor, a ocasião debaterá a importância da adoção de tecnologias 4.0 para o segmento e trará iniciativas para promover a agricultura familiar.

31 de agosto, a partir das 14h30