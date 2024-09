O Evento

Energia nova, limpa, renovável e que transformará o futuro energético do Brasil e do mundo: essa é a forma como o hidrogênio verde tem sido retratado por especialistas de diferentes setores. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o território brasileiro possui uma grande capacidade de produção deste recurso, tanto para consumo interno quanto para exportação. Com isso, a sua vantagem competitiva posiciona o país estrategicamente nos planos de descarbonização de países europeus.

A entidade ainda destaca que, desde 2021, foram anunciados 131 novos projetos de larga escala em hidrogênio, com investimentos previstos de cerca de US$ 500 bilhões até 2030. Estudos realizados pela CNI ainda indicam que a consolidação do Brasil como produtor de hidrogênio tem o potencial de gerar empregos, atrair novas tecnologias e investimentos, além de desenvolver modelos de negócios.

Corroborando todo esse cenário, dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, indicam que o Brasil tem capacidade para produzir até 1,8 gigatonelada de hidrogênio por ano. No entanto, ainda que repleto de possibilidades, o tema possui dúvidas e questões para serem aprofundadas. Por essa razão, buscando ampliar a discussão acerca do assunto, o Correio Braziliense promoverá o projeto "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro"

Clique aqui e inscreva-se