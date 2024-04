O Brasil na contramão do mundo

CB Correio Braziliense

- (crédito: )

A ANVISA decidiu manter a proibição de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido no Brasil. Ao tomar essa decisão, desconsiderou centenas de evidências científicas internacionais e milhares de manifestações da sociedade civil durante a Consulta Pública.



A decisão da ANVISA ignorou as experiências bem sucedidas de mais de 80 países, como o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e os 27 países da União Europeia. Estes países reconhecem esses dispositivos como alternativas de risco reduzido quando comparados com o consumo de cigarro tradicional e respeitam a premissa de liberdade individual de escolha dos adultos.

Todos esses países estabelecem regras claras para a fabricação e comercialização destes produtos, inclusive com medidas rígidas para quem comercializa cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido a menores de 18 anos. Os dados apontam que há uma experimentação de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido entre a população menor de 18 anos de quase 1 em cada 4 no Brasil (IBGE 2019), algo que não se observa em países com regulamentação.

(foto: )

A ANVISA fecha os olhos para a situação de descontrole no país, onde o consumo cresceu 600% desde 2018 e já chega a 3 milhões de consumidores adultos. Mais de 6 milhões de fumantes adultos experimentaram produtos ilegais. Estes consumidores buscam alternativas de menor risco e estão sendo privados deste direito.

Quem ganha com essa decisão? Atualmente, a proibição só interessa ao crime organizado que inunda o País de produtos contrabandeados e falsificados, que colocam em risco a saúde da população. Produtos clandestinos não seguem nenhum parâmetro sanitário ou restrição de público menor de 18 anos, aumentando a gravidade da situação.

A ABIFUMO rejeita a decisão, pois coloca o Brasil na contramão da maioria do mundo. O Brasil ocupa a 58 a posição entre os 64 países avaliados no Índice Global de Políticas Eficazes de Redução de Danos do Tabagismo de 2024. O País, que já foi pioneiro no controle do tabagismo, agora se afasta desse mesmo controle ao proibir que adultos fumantes tenham acesso a alternativas reguladas de menor risco.