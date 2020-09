Queimadas destroem 85% de parque que abriga maior refúgio de onças-pintadas no mundo

MA Maíra Alves

(crédito: Raul Coimbra/Divulgação)

O fogo que atingiu o Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região de Porto Jofre, na cidade de Poconé, no Pantanal de Mato Grosso, destruiu 92 mil hectares. Isso representa 85% da área total do local, que tem 108 mil hectares. A análise foi realizada pelo Instituto Centro de Vida (ICV) com base em imagens de satélite feitas até domingo (13/9).



O Parque Estadual Encontro das Águas é conhecido por ter a maior concentração de onças-pintadas do mundo. Turistas de todas as regiões do Brasil e do exterior procuram o lugar para observar os felinos durante passeios de barco.



Ameaçadas de extinção



De acordo com análise do instituto, as onças-pintadas, que já são ameaçadas de extinção por causa da caça ilegal e o tráfico de animais, agora também convivem com o perigo das queimadas que estão acontecendo em todo o estado.



Em vídeo divulgado pela organização (veja abaixo), e possível visualizar como as áreas do Parque foram e estão sendo consumidas pelo fogo.







Ainda não se sabe quantos animais já morreram em consequência dos incêndios.



Situação de emergência



O governo federal decretou, em 14 de setembro, situação de emergência em Mato Grosso por causa dos incêndios florestais. O decreto vale por 90 dias, podendo ser prorrogado. A medida permite que o estado adote ações de reforço na prevenção e combate aos focos, assim como a manutenção de serviços públicos nas áreas atingidas.



Resgates de onças



Após 13 horas de viagem, a onça Ousado finalmente chegou à ONG Nex No Extinction, em Corumbá (GO), nesta segunda-feira (14/9). Onça-pintada macho foi batizada pela equipe que o resgatou no Pantanal, no Parque Estadual Encontro das Águas, tem queimaduras de 2° grau nas patas e um quadro de desidratação. Daniela Gianni, coordenadora do Nex, explica que o transporte dos animais está sendo feito com a ajuda da Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso. “Muito animais estão morrendo porque faltam recursos para o resgate”, disse.



Um filhote de onça-pintada com as patas queimadas também foi resgatado no Pantanal mato-grossense na tarde da última sexta (11/9) pela Marinha do Brasil. Para o resgate, foi usado um helicóptero Super Cougar (UH-15), empregado na Operação Pantanal desde o início do incêndio (25/7) para o transporte de pessoal e material.



A onça foi levada da região de Porto Jofre para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).



O parque



O Parque Estadual Encontro das Águas fica no encontro dos rios Cuiabá e Piquiri, na região de Porto Jofre, entre Poconé e Barão de Melgaço, municípios a 104 e 121 km de Cuiabá, respectivamente.



O melhor momento para observar as onças é no período de seca, entre julho e o fim de setembro. Nesses meses, as onças ficam mais próximas das margens dos rios em busca de água e caça.