Atuações do Palmeiras contra o Universitario: dupla de ataque funciona em goleada alviverde

WEVERTON - O goleiro foi basicamente um espectador da partida. Não teve trabalho, já que as chegadas do adversário não foram no alvo. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GIAY - O lateral teve uma atuação tímida em Lima. Não conseguiu aparecer muito no campo ofensivo e, nos poucos duelos defensivos que teve, saiu em desvantagem. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ - O capitão do time apareceu bem na atuação defensiva, com uma movimentação a mais fora da área e foi o responsável por abrir o marcador em cobrança de pênalti. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MICAEL - O zagueiro ganhou um voto de confiança de Abel Ferreira e permaneceu no time titular, mesmo com o retorno de Murilo. Conseguiu mostrar que valeu apena a aposta e e fez uma partida sólida, com um bom desempenho na marcação e na saída de jogo. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ - O uruguaio se mostrou cada vez mais essencial no esquema de jogo palmeirense. Teve um bom desempenho nos passes, com uma assistência, além de uma grande participação ao longo da partida e um bom desempenho na defesa. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
EMILIANO MARTÍNEZ - O uruguaio conseguiu aparecer bastante no jogo, com uma boa mobilidade ao longo do meio de campo, caindo bastante pelo lado direito. Além de participar da criação de jogo, ainda apareceu no ataque, com duas oportunidades de gol. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA - Fez uma partida segura. Teve um bom desempenho nos duelos pelo meio de campo e conseguiu, embora timidamente, participar das jogadas no meio de campo. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MAURÍCIO - Teve uma atuação com menos destaque que os demais companheiros do ataque. Não conseguiu aparecer muito para o jogo e teve um desempenho mais forte na recomposição defensiva. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAMON SOSA - O paraguaio também teve uma atuação mais tímida no campo de ataque. Jogando mais aberto pela esquerda, Sosa conseguiu aparecer um pouquinho mais na criação ofensiva. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ - O argentino teve mais uma vez um grande jogo. Desta vez, mostrou um grande entrosamento com Vitor Roque, com boas tabelas, dinâmica de jogo, e claro, gols. O argentino marcou duas vezes e ainda deu o passe para o companheiro sofrer o pênalti que gerou o primeiro gol. Nota: 8 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE - Depois de muita desconfiança, o camisa 9 enfim vem conseguindo se consolidar no ataque alviverde. Em Lima, mostrou um bom entrosamento com Flaco López, e participou de três gols da partida. Sofreu o pênalti no primeiro, deu uma assistência no segundo e marcou o terceiro. Nota: 8 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Retornando aos gramados, conseguiu ter uma boa participação pelo meio de campo e teve um bom desempenho na criação de jogadas. Nota: 6
ANÍBAL MORENO - Entrou ao longo do segundo tempo e teve uma boa participação nos passes pelo meio de campo, além de criar uma oportunidade de gol. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ALLAN - Apesar de entrar nos minutos finais, apareceu no ataque e criou oportunidades, tentando ganhar espaço no elenco alviverde. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUIGHI - Entrou na reta final de jogo e pouco conseguiu fazer no jogo. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ABEL FERREIRA - Depois de dias turbulentos, com protestos e críticas, o português se encontrou com as boas atuações. Acertou em cheio nas alterações, com a dupla de Flaco López e Vitor Roque e mostrou que ainda consegue encontrar variações e extrair o melhor potencial do seu time. Nota: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
UNIVERSITARIO - A empolgação pelo retorno as oitavas de final acabou logo nos minutos iniciais. Os peruanos sofreram com atuação fraca na defesa, que falhou em lances cruciais e entregou oportunidades e gols do Palmeiras. Além disso, não teve um bom sistema de criação, que pouco conseguiu produzir no jogo. Nota: 3,5 - Foto: Divulgação/Universitario
