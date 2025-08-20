Atuações do São Paulo contra o Atlético Nacional: Rafael brilha e salva a noite no Morumbis

RAFAEL - Mais uma vez, o goleiro foi decisivo para a classificação. Apareceu bem em três oportunidades ao longo da partida e acertou o lado no gol de pênalti. Nas penalidades, acertou o lado em quatro cobranças e defendeu uma, sendo essencial para a classificação tricolor. Nota: 8 - Foto: Divulgação/São Paulo
FERRARESI - O venezuelano apareceu bem pelo lado direito, com um bom retrospecto em desarmes e interceptações, além de ter uma boa qualidade nos passes, se reconciliando após os erros no jogo de ida. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ALAN FRANCO - Foi o melhor jogador no campo defensivo do São Paulo. Apareceu com um bom desempenho nos combates decisivos e cortes, além de ter uma boa qualidade na armação do jogo tricolor. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
SABINO - O defensor também conseguiu ter uma boa atuação, aparecendo bem nos duelos defensivos, conseguindo deixar uma boa impressão neste período em que substitui Arboleda. Nota: 6 - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo
BOBADILLA - Teve um jogo mais tímido do que as partidas anteriores, mas conseguiu ser um dos principais elos de ligação do São Paulo. Acertou todos os passes que deu no campo de ataque, mas ficou devendo na defesa, onde não teve tanta efetividade nos desarmes. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
MARCOS ANTÔNIO - Pré-convocado para a Seleção, o meia teve um jogo mais tímido no Morumbis. Embora tenha participado bastante da partida, não conseguiu ser muito efetivo no campo de ataque e ainda desperdiçou seu pênalti na disputa que valeu a vaga. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
RODRIGUINHO - Apareceu muito bem no primeiro tempo, organizando as primeiras jogadas perigo de equipe na partida. Apareceu em vários lugares do meio de campo e também teve um bom papel na criação de jogadas. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ENZO DÃAZ - O lateral apareceu bastante no campo de ataque, mas nÃ£o teve tanta efetividade em suas jogadas. Ainda cometeu o pÃªnalti que empatou o jogo e deixou a torcida na bronca. Entretanto, marcou sua cobranÃ§a e aliviou a sua barra. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo FC
LUCIANO - Teve um primeiro tempo mais discreto, onde demorou para entrar no jogo. No segundo tempo apareceu mais, principalmente com a entrada de Lucas Moura e Ferreira, criando oportunidades de gol. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ANDRÉ SILVA - O atacante teve uma boa partida no Morumbis. Mostrou muita raça no lance do gol, ao seguir a jogada mesmo sendo agarrado. Além disso, conseguiu apresentar uma boa movimentação, aparecendo bastante fora da área e conseguindo armar jogadas. Nota: 7 - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo
LUCAS MOURA - Veio para o jogo ao longo do segundo tempo, tendo uma boa movimentação no campo, mas com uma atuação tímida. Entretanto, conseguiu criar boas jogadas no ataque e auxiliando seus companheiros. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
FERREIRA - Entrou no jogo logo depois do empate colombiano e foi muito bem. Participou de todas as jogadas ofensivas até o final do jogo, mas pecou na hora da finalização. Nota; 6,5 - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo
HENRIQUE - Entrou nos minutos finais da partida e conseguiu dar um ânimo no setor ofensivo, colocando mais velocidade no ataque. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
HERNÁN CRESPO - O treinador acertou a estratégia inicial de jogo, com uma boa pressão ofensiva. Entretanto, mais uma vez, viu o seu time dominar o jogo, mas não conseguir criar oportunidades. Assim como o duelo contra o Athletico, na Copa do Brasil, a falta de efetividade custou o empate dos adversários. Só que desta vez, a disputa de pênaltis teve um final feliz e passou alguns sinais para o argentino. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ATLÉTICO NACIONAL - Os colombianos tiveram dificuldade para entrar no jogo. Quando conseguiram se acertar, pressionaram bem no campo de ataque e levaram perigo ao gol tricolor. Souberam aproveitar a oportunidade para marcar o gol do empate, mas tiveram Cardona expulso e fecharam o confronto com quatro pênaltis desperdiçados nos dois jogos. Nota: 5 - Foto: Divulgação/Conmebol
Foto: Divulgação/Conmebol