Atuações do Fluminense contra o Bragantino: Hércules se salva em derrota

postado em 23/08/2025 18:47
  • FÁBIO - Não teve culpa nos gols do Fluminense - Nota 6,0 - Lucas Merçon/Fluminense
  • GUGA - Jogou como capitão. Foi muito bem ofensivamente, participando dos dois gols do Fluminense. Entretanto, cedeu muitos espaços na defesa e falhou em mais de um gol sofrido como no último, quando escorregou - Nota 6,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • MANOEL - Não falhou diretamente em nenhum gol, mas cometeu muitos vacilos na marcação - Nota 5,0 -Lucas Merçon/Fluminense
  • FREYTES - Assim como Manoel, errou demais - Nota 5,0 - Lucas Merçon/Fluminense
  • GABRIEL FUENTES - Falhou em pelo menos dois gols do Bragantino e foi muito mal no apoio - Nota 4,5 - Lucas Merçon/Fluminense
  • BERNAL - Outro que errou demais, tanto na defesa quanto no ataque - Nota 5, 0 - Lucas Merçon/Fluminense
  • HÉRCULES -Fez o primeiro gol do Fluminense, apresentou-se bem ao ataque e criou jogadas interessante. Enfim, salvou-se na - Nota 7,0 - Lucas Merçon/Fluminense
  • LUCHO ACOSTA - Foi bem em sua primeira oportunidade como titular do Fluminense. Participou do primeiro gol do Fluminense e fez o segundo - Nota 6,5 -Reprodução
  • SERNA - Até criou uma ou outra boa jogada pela esquerda, mas, no geral, não foi bem. Não estava inspirado tecnicamente - Nota 5,5 - Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • CANOBBIO - Deu uma assistÃªncia para HÃ©rcules, teve boa movimentaÃ§Ã£o e foi um dos poucos que se salvaram nesta derrota - Nota 6,0 Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
  • CANO - Teve uma ou outra finalizaÃ§Ã£o, mas nenhuma clarÃ­ssima. Movimentou-se pouco - Nota 5,0 - Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
  • NONATO - Substituiu Manoel, entrou bem e teve boa oportunidade - Nota 6,5 - Lucas MerÃ§on/Fluminense
  • SOTELDO - Substituiu Canobbio, tentou assumir a responsabilidade, mas não conseguiu - Nota 6,0 - Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • SANTI MORENO - Estreante, substituiu Lucho Acosta e teve atuação apagada - Nota 6,0 - Lucas Merçon/Fluminense
  • RENATO GAÚCHO - Poupou demais, viu o Fluminense jogar mal, abusar de erros individuais e merecer perder. Fez apenas 3 mudanças - Nota 5,0 - Foto: Marina Garcia/Fluminense
  • BRAGANTINO - Aproveitou as fragilidades do Fluminense praticamente reserva para voltar a vencer após oito jogos e espantar a crise - Nota 7,0 - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
