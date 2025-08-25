Atuações do Flamengo contra o Vitória. Um baile do Rubro-Negro

ROSSI – Fez uma defesa no primeiro tempo e nada mais. O vitória nada conseguiu fazer. NOTA: 6,0 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
VARELA – Atuação de gala, com passes precisos, total entendimento com os companheiros e dois cruzamentos para gols. Encheu os olhos. NOTA: 8,5. Foto: Gilvan de Souza
LÉO ORTIZ – Sem trabalho na defesa, virou quase um volante, iniciando jogadas com qualidade. Atuação impecável. NOTA: 8,0 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LÉO PEREIRA – Assim como Léo Ortiz, não teve trabalho defensivo e participou da construção de jogadas com os volantes. Atuação segura e sem erros. NOTA: 8,0 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
ALEX SANDRO â?? Ã?nico do Flamengo na lista de Ancelotti, sentiu uma lesÃ£o aos 21 do primeiro tempo e foi substituÃdo por ViÃ±a, convocado para seleÃ§Ã£o do Uruguai. Nos minutos que esteve em campo, discreto. NOTA: 6,0.Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
SAÚL – Sobra com a bola no pé e mostra qualidade no posicionamento. Mas, com tantos companheiros brilhando no ataque, acabou sendo discreto. NOTA: 8,0 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
JORGINHO – Mais um jogo impecável no meio-campo, fechando espaços e distribuindo bem as jogadas. Contudo, com Arrascaeta, Samuel Lino, Varela e Pedro fazendo chover, acabou, assim como Saúl, menos notado apesar da grande atuação. NOTA: 8,0 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
PLATA - Ótima troca de passes com Varela, Jorginho e Arrascaeta e buscando sempre se posicionar para receber as bolas. No golaço do terceiro gol, deu passe de peito que foi um espetáculo. Saiu no intervalo, com 3 a 0 no placar, para descansar, cedendo a vaga para Luiz Araújo. NOTA 7,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
SAMUEL LINO – Driblador muito eficaz, fez um jogo excelente, com passes precisos. Além disso, marcou dois gols — seus primeiros da partida e também o seu primeiro com a camisa do Flamengo — e deu três assistências. NOTA: 10. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
PEDRO – Dois gols, uma assistência e vários grandes momentos. Atuação que lembrou as grandes de 2024! NOTA: 8,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
VIÑA - Substituiu Alex Sandro aos 21 do primeiro tempo e anulou quase todos o raros ataques do Vitória (exceto um). Boa troca de passes. NOTA 7,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LUIZ ARAÃ?JO â?? Substituiu Plata no intervalo e mostrou serviÃ§o. Um passe em profundidade que gerou o quarto gol. Fez o sexto gol, mandou uma na trave e protagonizou o pÃªnalti do oitavo gol. NOTA: 8,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo.
BRUNO HENRIQUE – Entrou aos 17 da etapa final na vaga de Sanuel Lino. Boas jogadas e um gol de pênalti,para explosão da torcida que o tem como grande ídolo. NOTA: 7,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
CARRASCAL – Substituiu Arrascaeta aos 17 da etapa final. Tentou algumas jogadas mas, neste shou do Flamengo, foi quem menos apareceu. NOTA: 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
DE LA CRUZ - Substituiu Saul já na reta final para fazer parte do jogo histórico. Discreto como Carrascal. NOTA: 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
VITÓRIA: Carille escalou dois atacantes e queria o time arriscando no ataque. Com três minutos do 1º tempo, o Fla já vencia por 2 a 0. Não deu nem para respirar, já que o Vitória teve a má sorte de enfrentar um super Flamengo inspirado. Lucas Halter, que salvou dois gols e rechaçou tudo o que pôde na defesa, foi o melhor do rime. nota 3,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
