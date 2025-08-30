Atuações do Botafogo contra o Bragantino: Davide acerta a mão! Agora, sim!

VITINHO - Não saiu do roteiro habitual. A força defensiva de sempre para bloquear ações do adversário e a deficiência na hora de concluir na frente. Projetou-se, todavia, muitas vezes no ataque. Saiu, no fim, para a entrada de Ponte - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
PANTALEÃO - Forçou em algumas esticadas e não chegou a tempo de salvar David Ricardo no 1-1. Bem nas rebatidas. Correu uma barbaridade no segundo tempo - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARÇAL - Mais na contenção do que no apoio. Quando avançou, teve bom diálogo com Jeffinho. O cobra do elenco teve cuidado para não levar bolas nas costas. Seguro em suas atribuições defensivas - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
NEWTON - Com todas as suas limitaÃ§Ãµes, entregou, no inÃcio, o que o Botafogo andava precisando. A recuperaÃ§Ã£o da bola no pÃ³s-perda. Ajustou a marcaÃ§Ã£o. Depois, deixou Jhon Jhon livre no empate dos paulistas, mas se redimiu acertando um belo chute da entrada da Ã¡rea. Aprende, Marlon Freitas! Uma das figuras do embate. Saiu para a entrada de Freitas - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
DANILO: Surpreendeu o goleirinho adversário com uma pancada de fora da área e anotou o primeiro gol pelo Glorioso. Rende muito mais como um "8" do que como um "5". Com liberdade, arquiteta muito melhor as jogadas ofensivas e participa mais das triangulações - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
SANTI - Novamente, entrou com muito apetite. Atento, roubou a bola que originou o 1 a 0, realizou boas associaÃ§Ãµes com os companheiros de ataque e usou o drible curto para desarticular a marcaÃ§Ã£o, recurso principalmente no 3-1. EstÃ¡ jogando o fino da bola! Saiu, no fim, para a entrada de Artur - NOTA: 8,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
JEFFINHO - Liso, movimentou-se bastante pelo lado esquerdo e confundiu a defesa do Bragantino. Quase marca o quarto do Botafogo na etapa final. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Montoro - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
CABRAL - Ficou um tempo sumido. Jogou mais sem a bola ao prender os zagueiros do Braga. Ao ficar livre, soltou uma pancada na trave. Poderia ter mais protagonismo. Ainda assim, combateu muito - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MONTORO - Proporcionou espetáculo. Dribles, arrancadas e, no fim, um gol para fechar o grande triunfo alvinegro. Ainda carimbou a trave nos acréscimos - NOTA: 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
FREITAS - Soube conduzir a bola e distribuir as jogadas enquanto esteve em campo. NÃ£o comprometeu na marcaÃ§Ã£o - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
PONTE - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA - Foto: Vitor Silva/Botafogo
ARTUR - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA - Foto: Vitor Silva/Botafogo
TUCU - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA - Foto: Vitor Silva/Botafogo
