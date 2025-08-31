Atuações do Palmeiras contra o Corinthians: Vitor Roque, um guerreiro

WEVERTON – O lance de maior perigo em sua direção foi o gol. No mais, defesas corretas e uma certa insegurança num cruzamento de Angileri, no primeiro tempo, que Gui Negão por pouco não chegou a tempo para arrematar. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
KHELLVEN â?? Ã? um lateral de muita efetividade ofensiva e foi o que apresentou neste jogo, sempre avanÃ§ando e tentando jogadas pela direita. Na defesa, saiu-se bem. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ – Sempre bem postado, conseguiu levar vantagem até mesmo em alguns lances em velocidade, seu ponto fraco. Bom jogo. NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MURILO – Correto nas antecipações e no auxílio ao lateral, além de não comprometer quando saiu com a bola. Pelo alto, teve algum problema contra Gustavo Henrique. NOTA 6,5Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ – Aproveitando que o Palmeiras jogou muito pela esquerda, tentou finalizar, mas sem sucesso. Apareceu várias vezes no apoio, sendo boa opção de passe. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANÍBAL MORENO – Manteve uma postura defensiva, segurando investidas de Garro e levando a melhor na maioria das vezes. Ajudou bem o lateral. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA – Seguro na marcação e, quando saiu para o ataque, participou bem, principalmente levando a bola e distribuindo próximo da área. Mas faltou finalizar. NOTA 6,5.Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MAURÍCIO – Embora não tenha jogado um futebol de primeira, teve um papel correto na distribuição do jogo e foi importante no domínio do setor de meio de campo que o Palmeiras conseguiu no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 14 minutos, perdeu uma grande chance ao partir em velocidade. Mas exatamente neste lance sentiu a coxa esquerda e saiu para a entrada de Facundo Torres. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE – Vive boa fase e, mais uma vez, deu conta do recado, usando a velocidade. Perdeu um gol, mas marcou de pênalti e quase fez outro. Manteve a boa pegada no segundo tempo. Muito perigoso, foi o melhor do Palmeiras. NOTA 7,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FACUNDO TORRES – Substituiu Mauricio aos 15 do segundo tempo. Segue sem confiança nos lances. Desperdiçou uma oportunidade de ouro para o Palmeiras ao não dominar bem uma bola. Ainda está devendo. NOTA 4,0. Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras
SOSA – Substituiu Felipe Anderson aos 27 minutos da etapa final e mostrou habilidade em algumas das poucas bolas que recebeu. NOTA 5,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
TÉCNICO: ABEL FERREIRA - Enfrentou um Corinthians com muitos desfalques, que não tinha lateral-direito e por isso atacou muito pela esquerda. Mas seu time foi ineficaz nos arremates. Nervoso, levou amarelo e está suspenso para o jogo da próxima rodada. NOTA 5,5.Foto: Cesar Greco/Palmeiras
