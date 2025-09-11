Atuações do Corinthians contra o Athletico-PR: Gui Negão iluminado; Hugo Souza impecável

HUGO SOUZA – Seguro debaixo das traves e ainda fez uma grande defesa em cobrança de pênalti. Não é jogador de seleção por acaso. NOTA 7,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUZINHO – Apesar de vários cruzamentos descalibrados, foi uma opção consistente no apoio. Mas poderia mostrar maior eficácia. NOTA 5,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
JOÃO PEDRO TCHOCA – Uma das surpresas na escalação, fez um jogo correto, embora com alguma dificuldade em fechar o setor defensivo no segundo tempo. Mas não comprometeu. NOTA 6,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUSTAVO HENRIQUE – Para variar, o mais seguro da defesa, ganhando quase todas e cobrindo quando possível o posicionamento inseguro de Angileri na partida. NOTA 7,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANGILERI – Jogou improvisado como terceiro zagueiro e não foi bem, facilmente envolvido em contra-ataques quando a bola chegava em Viveros. Não mandou bem e precisou de suporte, principalmente de Gustavo Henrique. NOTA 4,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BIDU – Foi menos incisivo do que deveria, já que o Timão tinha três zagueiros e o suporte de Maycon. E com Viveros caindo pelo seu setor, avançou menos do que Matheuzinho. Outro que poderia mostrar mais. NOTA 5,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BRENO BIDON – Papel correto na criação e chegando próximo da área. Bom entendimento com Garro. NOTA 7,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GARRO – Com liberdade para ir à frente, foi o jogador mais ativo ofensivamente no início do jogo, caindo pela esquerda e entrando na área para arrematar. Fez um bonito gol e criou jogadas importantes. NOTA 7,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MEMPHIS DEPAY – Uma finalização bem defendida por Santos, um passe qualificado e quase nada mais. Saiu machucado aos 45 do primeiro tempo. Bem menos intenso do que mostrou com a camisa da Holanda nas Eliminatórias. NOTA 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUI NEGÃO – De contrato renovado e em alta com a torcida, mais uma vez fez ótimo jogo. E a jogada que fez para dar de bandeja para Garro marcar o gol do Corinthians no primeiro tempo é para aplausos de pé. E fez um gol de raça no segundo tempo. Sobrou. NOTA 8,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
VITINHO – Entrou no fim do primeiro tempo na vaga de Depay e teve como seu grande momento a jogada do gol de Gui Negão. Mas jogou como freio de mão puxado. NOTA 5,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
YURI ALBERTO – Voltou em tempo recorde ao time, e brigou muito nos minutos que esteve em campo (substituiu Gui Negão na reta final). Teve duas chaces de gol. NOTA 6,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
CHARLES – Assim como Ryan, entrou no fim e pouco produziu. SEM NOTA. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RYAN – Jogou poucos minutos e não teve como mostrar seu jogo. SEM NOTA. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
TÉCNICO: DORIVAL JR – Entrou com três zagueiros e viu seu time, mesmo assim, ter alguns buracos no setor de Angileri e os laterais menos atuantes do que deveriam. Mas com Garro e Gui Negão muito ativos, viu o time vencer de forma convincente. NOTA 6,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ATHLETICO-PR – Viveros teve um papel importante no ataque e foi o jogador mais perigoso de um Athletico que, precisando da vitória, jogou de forma muito cautelosa. Fez um jogo correto, mas aquém do que deveria para buscar o triunfo. Acabou corretamente derrotado. NOTA 5,0. Foto: Foto: Reprodução
