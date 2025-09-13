Atuações do Palmeiras contra o Internacional: Show de Vitor Roque

WEVERTON - Praticamente não trabalhou no jogo. Não teve culpa no gol sofrido, já que o chute de Carbonero foi praticamente no ângulo. Mero espectador nesta noite de gala do Palmeiras - NOTA: 5,5- Foto: Cesar Greco/Palmeiras
KHELLVEN - Cada vez mais adaptado. Seguro defensivamente, nesta noite mostrou que também tem características ofensivas e quase balançou as redes. Boa partida do lateral - NOTA: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ - Começou o jogo tomando um amarelo desnecessário. Contudo, passou novamente sua segurança defensiva que todos estão acostumados e ainda deu uma assistência para Vitor Roque na partida - NOTA: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MURILO - Teve pouco trabalho devido à pouca efetividade do ataque do Inter. Mas quando precisou o zagueiro fez boas antecipações e não perdeu nenhuma pelo alto. - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ - Teve uma atuação discreta, comparada as suas últimas aparições. Contudo, mesmo não aparecendo tanto no ataque, foi seguro defensivamente - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANÍBAL MORENO - O ''cão de guarda'' pouco teve trabalho. Ajudou com alguns passes e lançamentos importantes, mas defensivamente pouco precisou trabalhar - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA - Mostrou para Andreas Pereira que não via perder o lugar no time titular tão fácil. Além de ir bem defensivamente e ajudar na construção da jogada, também deixou o seu gol na partida - NOTA: 7,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FACUNDO TORRES - Grande atuaÃ§Ã£o no primeiro tempo. Correu muito, se apresentou em diversas jogadas, levou perigo e ainda deu uma assistÃªncia para o segundo gol de Vitor Roque. Caiu de produÃ§Ã£o no segundo tempo, assim como alguns jogadores do time - NOTA: 7,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - O torcedor palestrino está finalmente vendo o Felipe Anderson que todos queriam ver quando chegou ao Palmeiras. Jogando como o atleta mais cerebral do time, deu assistência para Vitor Roque e ainda deu o chute que terminaria com o gol de Lucas Evangelista. Cada vez mais encaixado no time - NOTA: 7,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ - Mesmo sem balançar a rede, teve grande atuação no Allianz Parque. Deu lindo passe para Facundo Torres, na origem do segundo gol, deu outros passes importantes e arriscou bastante. Sempre se movimentando muito bem, comprovando a grande fase - NOTA: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE - O dono da partida. Deitou e rolou no primeiro tempo onde marcou simplesmente trÃªs gols. atacante esteve bem posicionado durante todo o jogo para dar a vitÃ³ria ao Palmeiras. Fez uma de suas melhores atuaÃ§Ãµes pelo VerdÃ£o. - NOTA: 9,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
BRUNO FUCHS - O zagueiro achou passes e lançamentos em profundidade interessantes e novamente se destacou pela sua segurança com a bola nos pés. Mas deu uma leve vacilada na marcação de Carbonero, no gol sofrido do Palmeiras - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANDREAS PEREIRA - Fez sua estreia com a camisa do Palmeiras, mas ainda bem discreto. Arriscou duas finalizações, mas pegou mal na bola. Contudo, ainda está se adaptando a equipe - NOTA: 6,0 - Foto: Fabio Menotti/Palmeiras
RAPHAEL VEIGA - Para a felicidade do torcedor, o meia voltou a atuar após se recuperar de dores no púbis. Acertou um lindo passe para Bruno Rodrigues e arriscou um chute de fora da área, mas foi só. Discreto, mas com muita vontade de recuperar aquele futebol já apresentado pela camisa alviverde. - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAMÓN SOSA - Entrou no fim do jogo e pouco fez - SEM NOTA - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
BRUNO RODRIGUES - Voltou a atuar após quase dois anos fora por conta de lesões no joelho. Teve a chance de marcar após lindo passe de Veiga, mas parou no goleiro Rochet. Vai recuperando o ritmo aos poucos - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
JOÃO MARTINS - Teve a missão de mais uma vez substituir Abel Ferreira, suspenso, mas desta vez não teve trabalho. Viu sua equipe abrir 4 a 0 no primeiro tempo e ser avassalador durante toda a partida - NOTA: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
