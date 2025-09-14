Atuações do Corinthians contra o Fluminense: Boa defesa e sorte para vencer

HUGO SOUZA – Seguro nas poucas bolas que foram em sua direção. Jogo correto. NOTA 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUZINHO – Na defesa, correto. No apoio, apareceu menos do que normalmente faz. Porém, foi o cara do jogo ao cobrar a falta que morreu no gol de Fábio e fechou o placar em 1 a 0. NOTA 7,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
GUSTAVO HENRIQUE – Tirando uma bola no primeiro tempo, levou a melhor em todas as antecipações e no jogo aéreo. Mais um jogo eficiente. NOTA 7,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
ANDRÉ RAMALHO – Assim como Gustavo Henrique, fez um jogo correto na marcação e foi o autor intelectual do gol do Corinthians ao fazer o corta-luz na bola de Matheuzinho. NOTA 7,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
ANGILERI – Começou como zagueiro adaptado e, na etapa final, terminou como lateral após a saída de Bidu. Sem falhas relevantes, mas também sem fazer nada de diferenciado. NOTA 6,0- Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
MATHEUS BIDU – Começou dando a ideia de que seria um articulador no apoio. Mas, como o Corinthians ficou mais na defesa, acabou sendo apenas mais um a fechar espaços. NOTA 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
RYAN – Mero desarticulador, fechando espaços no meio de campo. Mas essa era sua incumbência, e cumpriu bem o determinado. NOTA 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
MAICON – Na defesa, ok. Mas praticamente nada fez na criação. Outro bem burocrático. NOTA 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
VITINHO – Nada fez de útil. Seu momento de destaque foi quando levou uma falta feia de Ganso. Como nada fazia, saiu no intervalo. NOTA 4,0- Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
KAYKE – Mandou mal. Não buscou o jogo, não foi incisivo no ataque e nem se saiu bem como companheiro de ataque de Gui Negão. Saiu no intervalo. NOTA 4,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
GUI NEGÃO – Mais uma vez mostrou vontade, e quando a bola chegou, deu trabalho aos defensores. Mas estava bem marcado e não conseguiu finalizar. NOTA 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
ANDRÉ – Entrou no lugar de Vitinho e mostrou qualidades, com bom toque de bola e posicionamento eficiente. Merece novas chances. NOTA 6,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
YURI ALBERTO – Substituiu Kayke, mas ainda está muito longe da melhor forma. Ainda vai demorar um pouco para pegar ritmo. NOTA 4,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
TALLES MAGNO – Sua entrada na vaga de Bidu teve pouca relevância. Muito mal, sendo notado apenas quando levou o amarelo. Está fazendo hora extra no Corinthians. NOTA 4,0. Foto: Divulgação/Corinthians
Foto: Divulgação/Corinthians
ROMERO – Substituiu Gui Negão aos 17 da etapa final para jogar um pouco mais aberto. Fez algumas boas jogadas. NOTA 5,0- Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians
HUGO – Substituiu Maicon para refrescar o setor defensivo e assegurar a vitória por 1 a 0. NOTA 4,0. Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians
TÉCNICO: DORIVAL JÚNIOR – Seu time não fez um bom jogo. Não conseguiu ser dominante contra um time reserva do Fluminense e demorou para encaixar o jogo. A vitória veio num lance de sorte, pois o placar em 0 a 0 seria mais justo pelo jogo sonolento que os times apresentaram. As substituições pouco influenciaram no jogo, exceto por André. Mas o que vale é que o time, mesmo sem merecer, saiu do Maracanã com três pontos. NOTA 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians