Atuações do Botafogo contra o São Paulo: Davide Ancelotti é o pior em derrota

NETO - Ainda não conseguiu passar confiança à torcida alvinegra. Falhou no gol de Dinenno e saiu no fim do 1° tempo com dor muscular. NOTA 3.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
VITINHO - Não fez boa partida e ainda errou passe simples que quase acabou em gol do São Paulo aos 44 minutos do segundo tempo. NOTA 5.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
KAIO PANTALEÃO - Ficou somente olhando a bola passar em cruzamento que originou o primeiro gol do Tricolor. No 2° tempo, errou um passe que quase o Tricolor marcou o segundo. NOTA 4.5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVID RICARDO - Assim como Kaio, leu muito mal o lance do gol de Dinenno. Fez o simples no decorrer do jogo e arriscou bolas longas. NOTA 3.5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARÃ?AL - Muito mal. Lento para construir as jogadas, erros de passe em profusÃ£o e deixou espaÃ§os no setor defensivo. NOTA 3.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
NEWTON - Fez diversos desarmes importantes e foi, com certa folga, o melhor alvinegro em campo.NOTA 6.5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
ALLAN - Não agregou em nada, muito pelo contrário. Muito mal para contribuir na construção de ataque. Lento e também cometeu erros de passe. Não voltou para o segundo tempo. NOTA 3.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
DANILO - Atuando mais aberto, não deu combate a Enzo Diaz no lance do gol do adversário. Teve como melhor momento uma tentativa de cruzamento para Chris Ramos, que Wendell afastou. Muito abaixo do que pode exibir.NOTA 6.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
JEFFINHO - Foi outro que não teve oportunidades. Não conseguiu nenhum lance expressivo ou bola em profundidade. Saiu no intervalo. NOTA 4.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
SAVARINO - Irreconhecível. Errou domínios fáceis e não ganhou quase nenhum duelo.NOTA 3.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
CHRIS RAMOS - Com baixa produção do time, foi obrigado a voltar para tentar algo, mas sem sucesso. NOTA 6.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
LÉO LINCK - Quando foi acionado, evitou uma derrota mais elástica e fez duas boas defesas em chutes de Rigoni e Luan. NOTA 6.5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MATHEUS MARTINS - Autor da primeira grande chance de perigo do Botafogo, aos 16 minutos do segundo tempo, mas chutou para fora. Foi só isso. NOTA 4.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
CUIABANO - Arriscou de longe aos 35 do segundo tempo, na primeira finalização do Botafogo na direção do gol ao longo de todo o jogo, mas Rafael defendeu sem dificuldade. De volta ao time após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, sentiu a falta de ritmo. NOTA 6.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARLON FREITAS - Não conseguiu se recuperar a tempo de travar o chute de Rigoni aos 44 do segundo tempo. No geral, não conseguiu se destacar nos passes longos, que são seu principal atributo. NOTA 5.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVIDE ANCELOTTI - Com muitas mudanÃ§as, o time nÃ£o se encontrou. No 1Â° tempo, nÃ£o finalizou ao gol. Os jogadores nÃ£o entenderam a tÃ¡tica do treinador e ficaram perdidos. Na etapa final, o Alvinegro esboÃ§ou uma reaÃ§Ã£o, mas sem qualidade. Precisa tomar melhores decisÃµes. NOTA 2.5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
