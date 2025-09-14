Jogada 10

Atuações do Vasco contra o Ceará: zaga vacila no fim em empate amargo

Início Galeria#Jogada 10
Foto de perfil do autor(a) Redação Jogada10
Redação Jogada10
postado em 14/09/2025 23:06
  • LÉO JARDIM - Muito importante ao Vasco, mas falhou. No gol de Galeano, deu bola na fogueira para Mateus Carvalho, que estava pressionado na meia-lua. No restante do primeiro tempo, fez três defesas difíceis. No segundo gol da equipe cearense, participou da indefinição que teve Paulo Henrique como protagonista. NOTA 4.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
    LÉO JARDIM - Muito importante ao Vasco, mas falhou. No gol de Galeano, deu bola na fogueira para Mateus Carvalho, que estava pressionado na meia-lua. No restante do primeiro tempo, fez três defesas difíceis. No segundo gol da equipe cearense, participou da indefinição que teve Paulo Henrique como protagonista. NOTA 4.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • PAULO HENRIQUE - Noite para esquecer. Erros muitos passes e, para completar, cometeu uma falha grotesca no segundo gol do Ceará aos 49 minutos do segundo tempo. NOTA 3.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
    PAULO HENRIQUE - Noite para esquecer. Erros muitos passes e, para completar, cometeu uma falha grotesca no segundo gol do Ceará aos 49 minutos do segundo tempo. NOTA 3.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
  • ROBERT RENAN - Pela primeira vez como titular, foi bem nas saída de bola e ainda arriscou lançamentos. NOTA 5.0 - Foto: Reprodução
    ROBERT RENAN - Pela primeira vez como titular, foi bem nas saída de bola e ainda arriscou lançamentos. NOTA 5.0 - Foto: Reprodução Foto: Reprodução
  • Continua após a Publicidade
  • LUCAS FREITAS - Diferente do jogo com Botafogo, o zagueiro não teve o mesmo rendimento. Lento nas saídas e faltou mais entrosamento com seu companheiro. Não teve um erro fatal, mas foi abaixo. NOTA 4.5 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco
    LUCAS FREITAS - Diferente do jogo com Botafogo, o zagueiro não teve o mesmo rendimento. Lento nas saídas e faltou mais entrosamento com seu companheiro. Não teve um erro fatal, mas foi abaixo. NOTA 4.5 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
  • PUMA RODRÍGUEZ - Sem segurança e viselmente não gostou de atuar por ali. Errou muitos cruzamentos de canhota, que não é seu pé dominante. NOTA 4.5 - Foto: Matheus Lima/Vasco
    PUMA RODRÍGUEZ - Sem segurança e viselmente não gostou de atuar por ali. Errou muitos cruzamentos de canhota, que não é seu pé dominante. NOTA 4.5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
  • BARROS - Mais um que teve noite para esquecer. Deu alguns espaços na frente da zaga e não se entendeu bem com Mateus Carvalho. Levou cartão amarelo e foi substituído. NOTA 4.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
    BARROS - Mais um que teve noite para esquecer. Deu alguns espaços na frente da zaga e não se entendeu bem com Mateus Carvalho. Levou cartão amarelo e foi substituído. NOTA 4.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
  • Continua após a Publicidade
  • MATHEUS CARVALHO - Errou um passe que originou o gol de empate do Vozão. Foi vaiado ao fim do 1° tempo e saiu no intervalo. NOTA 4.0 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco
    MATHEUS CARVALHO - Errou um passe que originou o gol de empate do Vozão. Foi vaiado ao fim do 1° tempo e saiu no intervalo. NOTA 4.0 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
  • COUTINHO - Em seu centÃ©simo jogo pelo Cruz-Maltino, o camisa 10 fez uma pintura para abrir o placar. Fora isso, buscou se movimentar para armar as jogadas, porÃ©m encontrou dificuldades. NOTA 6.5 - Foto: Matheus Lima/Vasco
    COUTINHO - Em seu centÃ©simo jogo pelo Cruz-Maltino, o camisa 10 fez uma pintura para abrir o placar. Fora isso, buscou se movimentar para armar as jogadas, porÃ©m encontrou dificuldades. NOTA 6.5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco.
  • RAYAN - Utilizou a sua velocidade para criar algo diferente. Porém, muito apagado nos dois tempos. NOTA 3.0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
    RAYAN - Utilizou a sua velocidade para criar algo diferente. Porém, muito apagado nos dois tempos. NOTA 3.0 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • Continua após a Publicidade
  • NUNO MOREIRA - Atuou mais aberto na etapa inicial e não criou tantas chances, apenas um chute. No 2° tempo, foi mais centralizado e também não foi participativo. NOTA 5.0 - Foto: Matheus Lima / Vasco
    NUNO MOREIRA - Atuou mais aberto na etapa inicial e não criou tantas chances, apenas um chute. No 2° tempo, foi mais centralizado e também não foi participativo. NOTA 5.0 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • VEGETTI - Muito isolado. Foi obrigado a se movimentar para tentar receber as chances. Desperdiçou um gol no início do 2° tempo. Faltou receber mais chances. NOTA 4.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
    VEGETTI - Muito isolado. Foi obrigado a se movimentar para tentar receber as chances. Desperdiçou um gol no início do 2° tempo. Faltou receber mais chances. NOTA 4.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • ANDRÉS GOMEZ - Entrou e deu mais mobilidade ao ataque. Teve duas finalizações e ainda deu assistência para gol de Carlos Cuesta. NOTA 6.5 - Foto: Matheus Lima / Vasco
    ANDRÉS GOMEZ - Entrou e deu mais mobilidade ao ataque. Teve duas finalizações e ainda deu assistência para gol de Carlos Cuesta. NOTA 6.5 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • Continua após a Publicidade
  • CARLOS CUESTA - Estreante da noite e ainda marcou o segundo gol do Vasco. No entanto, também participou da indefinição decisiva no jogo no lance do segundo gol do Ceará. NOTA 4.0 - Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama
    CARLOS CUESTA - Estreante da noite e ainda marcou o segundo gol do Vasco. No entanto, também participou da indefinição decisiva no jogo no lance do segundo gol do Ceará. NOTA 4.0 - Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama
  • DAVID - Pouco tempo para mostrar seu futebol. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco
    DAVID - Pouco tempo para mostrar seu futebol. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
  • PAULINHO - Pouco tempo em campo. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco
    PAULINHO - Pouco tempo em campo. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
  • Continua após a Publicidade
  • LUCAS OLVIEIRA - Entrou no fim e não teve oportunidades. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco
    LUCAS OLVIEIRA - Entrou no fim e não teve oportunidades. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
  • TÉC. FERNANDO DINIZ - O time não teve grande atuação no 1° tempo e viu Mateus Carvalho comprometer diretamente para sair o gol do Ceará. O Vasco apresentou pouco volume ofensivo na etapa final, ainda assim conseguiu o gol. No entanto, sofreu novo empate nos acréscimos, mesmo com um jogador a mais. NOTA 4.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
    TÉC. FERNANDO DINIZ - O time não teve grande atuação no 1° tempo e viu Mateus Carvalho comprometer diretamente para sair o gol do Ceará. O Vasco apresentou pouco volume ofensivo na etapa final, ainda assim conseguiu o gol. No entanto, sofreu novo empate nos acréscimos, mesmo com um jogador a mais. NOTA 4.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
  • CEARÁ - Mesmo fora de casa, fez um jogo inteligente. Depois do gol de empate, controlou o jogo. Além disso, lutou até o último momento para buscar empate nos acréscimos. NOTA 6.5 - Foto: Felipe Santos / Ceará SC
    CEARÁ - Mesmo fora de casa, fez um jogo inteligente. Depois do gol de empate, controlou o jogo. Além disso, lutou até o último momento para buscar empate nos acréscimos. NOTA 6.5 - Foto: Felipe Santos / Ceará SC Foto: Felipe Santos / Ceará SC
  • Continua após a Publicidade
  • Foto:
 