Atuações do Fluminense contra o Lanús (ARG): Thiago Silva é destaque, mas Renato Gaúcho atrapalha com mudanças

FÁBIO - Não foi muito exigido durante a partida. Fez algumas defesas, sem muito esforço. Quase evitou o gol, mas não teve culpa. NOTA: 5,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
GUGA - Teve problemas com a marcação do Marcelino Moreno e Eduardo Salvio no primeiro tempo. Depois quando a marcação ajeitou no setor, conseguiu aparecer no ataque e criou uma boa chance para Renê. Na etapa final, também oscilou e sentiu o cansaço. NOTA: 5,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
THIAGO SILVA - Muito bem na cobertura do Guga e excepcional na organização da defesa. Foi o jogador com mais cortes na partida. Também apareceu bem no ataque no jogo aéreo. NOTA: 7,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
FREYTES - Fez uma partida segura. Foi bem na cobertura dos laterais e também foi bem no jogo aéreo. NOTA: 6,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
RENÊ - Apesar de se destacar por suas qualidades defensivas, teve bons momentos no ataque, incluindo uma finalização para fora. Teve espaço para jogar e apareceu bem no apoio, mas faltou eficiência. NOTA: 6,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
HÉRCULES - Peça fundamental na proteção da defesa e na saída de bola. Teve um alto volume de desarmes e também apareceu bem ofensivamente, com uma finalização de longe para fora no primeiro tempo. NOTA: 6,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
MARTINELLI - Foi bem na transição ofensiva, tendo papel importante para colocar a bola no chão e organizar a construção das jogadas. O time perdeu o meio-campo após a sua saída. NOTA: 6,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
NONATO - Começou o jogo um pouco perdido, com dificuldades na marcação e perdendo posses. Depois, cresceu de produção e apareceu bem no ataque, incluindo perdendo uma chance após contra-ataque de Canobbio. Na etapa final, voltou a oscilar. NOTA: 5,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SERNA - Fundamental taticamente. Começou atuando pela esquerda, mas depois trocou de lado e ajudou Guga na marcação. Por lá, conseguiu neutralizar as ações de Marcelino Moreno e Eduardo Salvio. Já ofensivamente, deixou a desejar e errou muito. NOTA: 5,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
CANOBBIO - Onipresente. Muito dedicado, correu muito e tentou de todos os jeitos. Criou uma boa jogada para Nonato no primeiro tempo. Na etapa final, fez mais um papel tático. NOTA: 5,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
EVERALDO - Fez algumas jogadas de pivô, mas foi muito tímido. Não finaliza a gol quando tem oportunidade e pouco contribui, de fato, no ataque. NOTA: 4,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
BERNAL - Não entrou bem. Errou passes, cometeu faltas e recebeu um cartão amarelo. Ficou um pouco perdido. NOTA: 4,0 - Foto: Marina Garcia/Fluminense
SOTELDO - Falhou na marcação do gol do Lanús após tomar uma bola nas costas. Foi tímido ofensivamente e não contribuiu taticamente como Serna. NOTA: 4,0 - Foto: Marina Garcia/Fluminense
FIDELIS - Entrou nos minutos finais e teve pouco tempo para participar do jogo. O gol do LanÃºs acontece pelo seu setor em contra-ataque de um escanteio, mas nÃ£o teve culpa. SEM NOTA - Foto: Marina Garcia/Fluminense
CANO - Entrou nos minutos finais. Participou pouco do jogo e teve pouco tempo para ser avaliado. SEM NOTA - Foto: Marina Garcia/Fluminense
ACOSTA - Entrou nos minutos finais. Assim como Fidelis e Cano, teve pouco tempo para participar do jogo. Ainda tentou, sofreu uma falta, mas nada suficiente para mudar o jogo. SEM NOTA - Foto: Marina Garcia/Fluminense
RENATO GAÃ?CHO - O Fluminense nÃ£o comeÃ§ou bem e correu riscos nos primeiros 20 minutos, mas depois ajeitou a marcaÃ§Ã£o, equilibrou as aÃ§Ãµes e cresceu no jogo. Na etapa final, o Fluminense administrou, mas se perdeu apÃ³s as mudanÃ§as. As entradas de Bernal e Soteldo desconfigurou o time e gerou problemas. Ofensivamente, foi mais uma atuaÃ§Ã£o muito pobre. NOTA: 4,0 - Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
LANÚS (ARG) - Começou bem com jogadas pela direita com Marcelino Moreno e Eduardo Salvio. Depois, perdeu ritmo e não ameaçou mais no primeiro tempo. Na etapa final, começou tímido, mas cresceu na reta final. Destaque para Marcelino Moreno, que teve a boa atuação coroada com um gol. NOTA: 6,5 - Foto: Divulgação/Club Lanus
