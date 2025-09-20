Jogada 10

Atuações do Atlético-MG contra o Botafogo: defesa vacila e ataque é inofensivo em derrota

Início Galeria#Jogada 10
Foto de perfil do autor(a) Redação Jogada10
Redação Jogada10
postado em 20/09/2025 21:29
  • EVERSON - Pouco foi exigido e não teve culpa no gol. NOTA 6. Foto: Pedro Souza / Atlético
    EVERSON - Pouco foi exigido e não teve culpa no gol. NOTA 6. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • LYANCO - Errou em alguns momentos e demonstrou instabilidade. NOTA 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    LYANCO - Errou em alguns momentos e demonstrou instabilidade. NOTA 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • JUNIOR ALONSO - Demonstrou segurança na primeira etapa, mas caiu de rendimento no segundo tempo. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    JUNIOR ALONSO - Demonstrou segurança na primeira etapa, mas caiu de rendimento no segundo tempo. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • Continua após a Publicidade
  • VITOR HUGO - Não errou defensivamente, mas foi mal na saída de bola. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    VITOR HUGO - Não errou defensivamente, mas foi mal na saída de bola. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • NATANAEL - Sofreu para marcar Montoro e no ataque tomou decisões erradas. NOTA 3,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    NATANAEL - Sofreu para marcar Montoro e no ataque tomou decisões erradas. NOTA 3,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • FAUSTO VERA - Tinha espaço para atacar, mas se limitou a tocar para os lados e para trás. NOTA 4.Foto: Pedro Souza / Atlético
    FAUSTO VERA - Tinha espaço para atacar, mas se limitou a tocar para os lados e para trás. NOTA 4.Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • Continua após a Publicidade
  • ALAN FRANCO - Mesmo nível do companheiro de meio-campo. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético
    ALAN FRANCO - Mesmo nível do companheiro de meio-campo. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • IGOR GOMES - Errou ao não acompanhar Santiago Rodríguez no lance do gol do Botafogo. No setor ofensivo foi bastante burocrático. NOTA 3,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    IGOR GOMES - Errou ao não acompanhar Santiago Rodríguez no lance do gol do Botafogo. No setor ofensivo foi bastante burocrático. NOTA 3,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • CAIO PAULISTA - Teve dificuldades na marcação, mas foi razoável no setor ofensivo. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    CAIO PAULISTA - Teve dificuldades na marcação, mas foi razoável no setor ofensivo. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • Continua após a Publicidade
  • REINIER - Foi o jogador mais perigoso no primeiro tempo, mas no segundo sumiu do jogo. NOTA 6. Foto: Pedro Souza / Atlético
    REINIER - Foi o jogador mais perigoso no primeiro tempo, mas no segundo sumiu do jogo. NOTA 6. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • HULK - Buscou o jogo, se movimentou bastante, mas nÃ£o esteve inspirado. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
    HULK - Buscou o jogo, se movimentou bastante, mas nÃ£o esteve inspirado. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico Foto: Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
  • GUILHERME ARANA - Foi burocrático demais, dando apenas passas para trás. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético
    GUILHERME ARANA - Foi burocrático demais, dando apenas passas para trás. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • Continua após a Publicidade
  • GUSTAVO SCARPA - Se limitou a cruzar bolas de meia distância. Muito pouco. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético
    GUSTAVO SCARPA - Se limitou a cruzar bolas de meia distância. Muito pouco. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • BIEL - Entrou para abrir espaço na defesa com dribles, mas não teve ousadia para isso. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético
    BIEL - Entrou para abrir espaço na defesa com dribles, mas não teve ousadia para isso. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • RONY - Deu mais mobilidade ao ataque e levou perigo aos zagueiros do Botafogo. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético
    RONY - Deu mais mobilidade ao ataque e levou perigo aos zagueiros do Botafogo. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
  • Continua após a Publicidade
  • JORGE SAMPAOLI - NÃ£o soube aproveitar a superioridade numÃ©rica do seu time. As mexidas nÃ£o surtiram efeito nenhum no segundo tempo. Na verdade pioraram o time. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
    JORGE SAMPAOLI - NÃ£o soube aproveitar a superioridade numÃ©rica do seu time. As mexidas nÃ£o surtiram efeito nenhum no segundo tempo. Na verdade pioraram o time. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico Foto: Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
  • Foto:
 