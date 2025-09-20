Atuações do Atlético-MG contra o Botafogo: defesa vacila e ataque é inofensivo em derrota

EVERSON - Pouco foi exigido e não teve culpa no gol. NOTA 6. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
LYANCO - Errou em alguns momentos e demonstrou instabilidade. NOTA 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
JUNIOR ALONSO - Demonstrou segurança na primeira etapa, mas caiu de rendimento no segundo tempo. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
Continua após a Publicidade
VITOR HUGO - Não errou defensivamente, mas foi mal na saída de bola. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
NATANAEL - Sofreu para marcar Montoro e no ataque tomou decisões erradas. NOTA 3,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
FAUSTO VERA - Tinha espaço para atacar, mas se limitou a tocar para os lados e para trás. NOTA 4.Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
Continua após a Publicidade
ALAN FRANCO - Mesmo nível do companheiro de meio-campo. NOTA 4. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
IGOR GOMES - Errou ao não acompanhar Santiago Rodríguez no lance do gol do Botafogo. No setor ofensivo foi bastante burocrático. NOTA 3,5. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
CAIO PAULISTA - Teve dificuldades na marcação, mas foi razoável no setor ofensivo. NOTA 5. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético
Continua após a Publicidade
REINIER - Foi o jogador mais perigoso no primeiro tempo, mas no segundo sumiu do jogo. NOTA 6. Foto: Pedro Souza / Atlético
Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético