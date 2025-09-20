Atuações do Botafogo contra o Atlético: Glorioso revive final da Libertadores

VITINHO - Recebeu um belo cruzamento de Montoro e poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, mas finalizou mal. O lateral fez alguns desarmes, tentou fortalecer a marcação, mas não surpreendeu, apesar de ter se movimentado durante toda a partida - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
PANTALEÃO - O zagueiro entrou disposto a jogar mais entrosado com os companheiros alvinegros, foi melhor nas disputas aéreas, mas teve poucos passes efetivos. Contudo, fez um corte importante nos acréscimos do segundo tempo, evitando o empate - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
BARBOZA - Logo no início da partida, o zagueiro fez um belo cabeceio após cobrança de Marçal, levando perigo ao gol de Everson. Cometeu falta, mas também se impôs em campo, com defesas e tiradas de bola importantes, que evitaram contra-ataques dos atleticanos - NOTA 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARÇAL - Levou cartão amarelo por falta em Lyanco, mas se recuperou e ficou perto de marcar um gol no final do primeiro tempo. Além de ter batido falta com firmeza, demonstrou bom domínio durante quase toda a partida, chamou a responsabilidade em cobranças de lateral e roubou bolas importantes para o Botafogo assumir a frente no placar - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
NEWTON - Deu um carrinho frontal em Hulk que quase custou sua permanÃªncia em campo. Contudo, se reestabeleceu e teve a oportunidade de ficar na medida para marcar, apÃ³s tabela pelo alto com Marlon Freitas, mas acabou parado por Everson. No decorrer da partida, o volante manteve um desempenho mediano - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARLON FREITAS - Roubou bolas, se impôs em campo como o líder que é. Recebeu cartão amarelo, teve uma calorosa discussão com o atacante Hulk. Mas foi para cima durante toda a partida, com sua eficiente marcação, evitando brechas para o rival - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
SANTI RODRÍGUEZ - Autor do gol, o meia-atacante mostrou constância e tentou uma assistência para Chris Ramos ainda no primeiro tempo, sem resultado. Levou cartão por falta após puxão em Hulk e ainda passou por um incidente em choque de cabeça com Marçal. Muito ativo na partida, recebeu cruzamento de Montoro e garantiu a vitória do Glorioso. Saiu aos 42, com dores, dando lugar ao volante Allan - NOTA: 9,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MONTORO - Um dos mais ativos em campo, o meia-atacante conseguiu fazer jogadas eficazes pela lateral e bons cruzamentos para os companheiros. Demonstrando um pouco mais de destreza para percorrer o campo, deu um belíssimo passe para o gol de Santi Rodriguez no início do segundo tempo. Conseguiu avançar diversas vezes jogando pelo lado esquerdo, driblando os rivais. Deixou o campo no fim do segundo tempo, dando lugar a Cuiabano, mas deixou o campo com cartão amarelo por não ter saído pelo lado in
JOAQUÍN CORREA - O atacante entrou na vaga de Savarino, aos 28 minutos do segundo tempo, deu alguns passes, foi um bom reforço para as pontas, mas nada que mudasse o resultado da partida - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
CHRIS RAMOS - Pressionou os adversários, mas parece ainda estar tentando se entrosar com os companheiros. Cometeu diversas faltas na partida, até ser expulso após cotovelada na cabeça de Igor Gomes no final do primeiro tempo, deixando o Glorioso em uma situação complicada - NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
CUIABANO - Entrou no lugar de Montoro jÃ¡ no fim da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, e quase ampliou o placar ao receber a bola pela esquerda e passar por trÃªs marcadores, chutando rasteiro para defesa de Everson. Apesar de ter ficado em campo somente nos minutos finais, o lateral demonstrou fome de bola. Talvez, se tivesse entrado antes, o Glorioso teria uma vantagem ainda maior sobre o Galo - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVIDE ANCELOTTI - Após ser vaiado por alguns torcedores, o treinador demonstrou um conhecimento maior sobre seus liderados. Fez substituições pontuais e protegeu a área do Botafogo após o gol. Com isso, não apenas gerou dificuldade para o time de Sampaoli, como também encontrou mais espaços em campo, mesmo jogando com um a menos no time - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
