Atuações do Palmeiras contra o Fortaleza: belo 2º tempo e Andreas como protagonista

GIAY – Apesar de alguns vacilos no primeiro tempo, fez um jogo razoável na etapa final. Ainda assim, esteve abaixo da sua média. NOTA: 5,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
BRUNO FUCHS – Muito bem nos desarmes e na saída de bola. Um dos gols saiu de uma roubada sua. No primeiro tempo, teve dificuldades no encaixe com Micael e foi um dos que falharam no gol de Crispim. Cresceu na etapa final. NOTA: 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Continua após a Publicidade
MICAEL – Atuação semelhante à de Fuchs. Oscilou no primeiro tempo, mas foi muito seguro na etapa final, dominando o ataque adversário. NOTA: 6,5 Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto:
JEFTÉ – No primeiro tempo perdeu algumas disputas defensivas, mas mostrou personalidade. Um dos gols nasceu de uma boa jogada sua. Soma bastante ao time e fez boa estreia como titular. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
EMILIANO MARTÍNEZ – Discreto no primeiro tempo, mas cresceu bastante após as mudanças ofensivas feitas por Abel. Deu liberdade aos companheiros e apareceu bem. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Continua após a Publicidade
MAURÍCIO – Teve altos e baixos. Na criação, foi bem; na marcação, nem tanto. No geral, fez uma partida consistente. Saiu para a entrada de Vitor Roque. NOTA: 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ALLAN â?? Muito bem, principalmente no primeiro tempo, quando o time teve dificuldades defensivas. SÃ³lido na proteÃ§Ã£o da zaga. Saiu aos 24 da etapa final, dando lugar a Lucas Evangelista. NOTA: 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAPHAEL VEIGA â?? Cobrou bem o pÃªnalti que abriu o placar e buscou criar pelo meio. Caiu de rendimento a partir dos 20 minutos do segundo tempo. SubstituÃdo por Flaco LÃ³pez. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Continua após a Publicidade
FACUNDO TORRES – Sofreu o pênalti que originou o primeiro gol e foi participativo ofensivamente. Oscilou durante o jogo, mas não comprometeu. Deu lugar a Andreas Pereira. NOTA: 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAMÓN SOSA – Muito ativo no ataque. Perdeu dois gols, acertou a trave e marcou um belíssimo gol (o segundo do Palmeiras). Saiu aplaudido para a entrada de Felipe Anderson. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA – Substituiu Allan e manteve o nível do titular. Participou bem na saída de bola. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Continua após a Publicidade
FLACO LÓPEZ – Entrou com vontade no lugar de Veiga. Buscou o ataque, perdeu duas boas chances, mas se entendeu bem com Vitor Roque. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE – Entrou aos 24 do segundo tempo. Foi incisivo, veloz e partiu para cima da defesa cansada do Fortaleza. Só faltou o gol. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANDREAS PEREIRA – Mostrou toda sua qualidade técnica. Dois chutes de fora da área, dois golaços. Também se destacou com bons passes e visão de jogo. NOTA: 8,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Continua após a Publicidade
FELIPE ANDERSON – Seu futebol cresceu com Andreas em campo. Mostrou entrosamento e deu lindo passe para o terceiro gol, de Andreas. NOTA: 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
TÉCNICO: ABEL FERREIRA – Começou com um time reserva e viu o Fortaleza equilibrar a partida. No segundo tempo, ajustou o posicionamento e, com a entrada dos titulares, o time deslanchou. Estratégia arriscada, mas eficaz. NOTA: 7,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FORTALEZA - No primeiro tempo, teve atitude e conseguiu equilibrar o jogo mesmo fora de casa. Criou algumas chances e até chegou ao empate, com Lucas Crispim sendo o destaque da equipe. Porém, tudo desandou na etapa final: o time cansou, ficou desorganizado e virou presa fácil para o Palmeiras. As substituições feitas por Palermo não surtiram efeito, e o time ficou muito exposto defensivamente. O desgaste físico do time titular e a falta de resposta tática contribuíram para a goleada sofrida.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC