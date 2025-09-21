Atuações do Flamengo contra o Vasco: Jogo abaixo da média e empate no clássico

ROSSI - Grande defesa em cabeçada de Puma e outra no segundo tempo. Sem culpa no gol. Assustou a torcida ao dar um drible em Vegetti na pequena área. Ganhou o lance, mas, se perdesse a bola... NOTA: 7,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
EMERSON ROYAL - Definitivamente a torcida pega no seu pé, pois prende muito as jogadas. Mas fez boa jogada no lance do gol de Carrascal: cruzamento para o arremate de Bruno Henrique, na bola que sobrou para Carrascal marcar. Apareceu muito no apoio e alguns deles foram lances perigosos. NOTA: 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
LEO ORTIZ - Perdeu uma no alto para Vegetti, e a bola só não entrou graças a Rossi. Foi sua única falha relevante. No mais, foi bem nos desarmes e na saída com a bola. NOTA: 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
Continua após a Publicidade
DANILO Seguro quando o Vasco atacava em bloco, mesmo com Coutinho em sua cola. Está um pouco lento no combate direto, mas não comprometeu. Bons passes, embora nenhum muito ousado. NOTA: 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
AYRTON LUCAS - Menos ativo no apoio do que o normal, deixando os lances mais profundos para Cebolinha e Carrascal. No primeiro tempo, como o Vasco foi bem no ataque e buscou jogar muito pelo seu setor, ficou mais preso na defesa. Saiu aos 11 do segundo tempo dando lugar a Viña. NOTA: 5,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
ALLAN- Voluntarioso no combate, bloqueou pelo menos dois chutes perigosos. Atuou muitas vezes como um terceiro zagueiro, fechando os espaços, já que o Vasco foi efetivo no ataque. Quando teve a possibilidade de ajudar no apoio, ficou nos passes curtos. NOTA: 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
Continua após a Publicidade
SAUL- Fechou o miolo da intermediária, chegou a dar algumas arrancadas ao ataque, mas estava bem marcado e não encontrou os companheiros com passes em profundidade como de costume. No segundo tewmpo cresceu, chegou ao ataque e mandou uma na trave. NOTA: 7,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
CARRASCAL - Caiu pela esquerda buscando o jogo e mostrou objetividade. Estava no lugar certo para pegar a sobra de Léo Jardim e fazer o primeiro gol do Flamengo. No entanto, falhou no gol de Rayan: estava marcando o atacante e não subiu com ele para evitar a cabeçada que empatou o jogo. Na etapa final, belo passe para Bruno Henrique quase marcar. Saiu aos 19 minutos dando lugar ao titular Arrascaeta. NOTA: 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: : Gilvan de Souza / Vasco
PLATA- Nunca foge da luta e teve participação importante na disputa pela bola no gol de Carrascal. Mas foi outro que esteve bem abaixo do que pode mostrar. Perdeu o duelo com Nuno e Puma. Demorou para ser substituído NOTA: 5,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
BRUNO HENRIQUE - Jogou como um 9. Atento na jogada do primeiro gol, chutando para a defesa parcial de Léo Jardim, com Carrascal aproveitando o rebote para abrir o placar. Também esteve bem marcado e não conseguiu se destacar diante do bom sistema defensivo do Vasco no primeiro tempo. No segundo tempo, buscou mais o jogo fora da área, sem sucesso. Saiu aos 19 minutos para a entrada de Pedro. NOTA: 5,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
SAMUEL LINO - Entrou aos 11 do segundo tempo no lugar de Cebolinha e, como esperado, foi mais efetivo do que o substituto, criando e acreditando em todas as jogadas, como o lance em que Pedro quase marcou. Porém, depois dos 30 minutos, ciscou muito e produziu pouco. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
Continua após a Publicidade
VIÑA - Substituiu Ayrton Lucas aos 11 do segundo tempo. Dois bons lances no ataque, Mas não estava bem na defesa, perdendo as disputas e errando passes. Um deles gerou perigoso contra-ataque. NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
PEDRO - Entrou na vaga de Bruno Henrique aos 19 minutos da etapa final. Quase aproveitou um cochilo da defesa para fazer um go, na raça, mas Leo Jardim salvou. Teve duas outras chances claríssimas e perdeu. NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
ARRASCAETA - Substituiu Carrascal aos 19 do segundo tempo. Um bom lance de bola parada e pouca coisa mais. Ainda levou um amarelo. Não entrou bem. NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
Continua após a Publicidade
LUIZ ARAÚJO - Entrou aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Plata. Duas ótimas jogadas pela direita que quase resultaram em gols. Poderia ter entrado antes. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza
Foto: Gilvan de Souza / Vasco
TÉCNICO FILIPE LUÍS - Escalou Carrascal na vaga de Arrascaeta e Danilo foi seu zagueiro na defesa, além de entrar com dois reserva no ataque. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, envolvido pelo Vasco na defesa, não conseguindo sair muito ao ataque, fazendo um gol em sua única boa jogada nos 45 minutos iniciais. Na volta do intervalo o time melhorou. As substituições deram maior poder ofensivo. Mas a vitória não veio. NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza
Foto: Gilvan de Souza / Vasco