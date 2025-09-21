Atuações do Vasco contra o Flamengo: Rayan é o grande destaque do Clássico dos Milhões

LÃ?O JARDIM - Falhou feio no segundo tempo e por pouco nÃ£o sofreu o gol na sequÃªncia da jogada. No entanto, fez algumas boas defesas para ajudar o time a ficar com o empate. NOTA: 5,5.Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Conmebol
Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Conmebol
PAULO HENRIQUE - Teve uma grande atuação, sobretudo no sistema defensivo, ao não conceder espaços e ocupar muito bem os espaços. NOTA: 6,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
CARLOS CUESTA - Não conseguiu acompanhar Carrascal, que ficou livre n go lrubro-negro. Na sequência da partida, deu conta do recado no seu setor, com um bom desempenho. NOTA: 6,0. Foto: Dikran Sahagian / Vasco
Foto: Dikran Sahagian / Vasco
Continua após a Publicidade
ROBERT RENAN - Fazia uma partida equilibrada antes de ser substituído por imposição do médico do clube. NOTA: 6,0. Foto: Reprodução de TV
Foto: Reprodução de TV
PUMA RODRÍGUEZ - Levou perigo pela bola aérea na área, como elemento surpresa. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
HUGO MOURA - Teve uma ótima atuação, com desarmes precisos, ocupou bem os espaços e foi decisivo para fortalecer o sistema defensivo, com proteção aos zagueiros. NOTA: 7,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
COUTINHO - Teve um ótimo desempenho nas bolas paradas, sobretudo nos escanteios. Em um deles, encontrou Rayan para estufar a rede. Nota: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo
Foto: Vitor Silva/Botafogo
RAYAN - O jogador foi uma ótima opção ofensiva, sendo perigoso ao carregar a marcação. Aproveitou a bola aérea para estufar a rede após cabeçada e seguiu sendo importante também na segunda etapa. NOTA: 8,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
Continua após a Publicidade
NUNO MOREIRA - NÃ£o conseguiu ter uma atuaÃ§Ã£o consistente por ter problemas fÃsicos e deixou o campo no intervalo. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
VEGETTI - Pouco acionado, não levou muito perigo à meta adversária, sendo facilmente envolvido pela marcação rubro-negra. NOTA: 5,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
ANDRÉS GÓMEZ - Entrou para dar velocidade na segunda etapa, mas não conseguiu ser efetivo na frente. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
MATHEUS FRANÇA - Entrou muito bem ao ser uma ótima opção ofensiva e levar perigo à meta adversária. NOTA: 6.5. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
MATEUS CARVALHO - Entrou no fim e não teve tempo de ser efetivo. SEM NOTA. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco
Continua após a Publicidade
DINIZ - Viu o time fazer um jogo competitivo e muita entrega de seus jogadores. Mesmo na etapa final, quando alguns titulares do adversário entraram, o time lutou e também levou perigo na frente. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco