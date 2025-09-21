Atuações do Inter contra o Grêmio: Roger não tira nada do time há tempos

AGUIRRE - Teve dificuldades defensivas, principalmente quando os meias do Grêmio caiam pela direita. No apoio, algumas associações com Tabata. Ofereceu bons cruzamentos e conseguiu o pênalti que fecharia o score em 3 a 3, nos acréscimos, se não fosse o erro final de Alan Patrick - NOTA: 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
JUNINHO - Ficou na saudade na maioria dos ataques do Tricolor, seja na velocidade ou nas bolas alçadas na área. Ingênuo na hora de dar os botes e facilmente batido - NOTA: 2,5
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BERNABEI - Conseguiu se desprender de Pavón, que buscou jogar em suas costas. Veloz, chegou antes de Noriega e conseguiu o primeiro pênalti para o Colorado. Porém, se perdeu completamente na segunda etapa. Violento, levou o segundo amarelo e foi para o chuveiro no fim - NOTA: 5,0
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
RODRÍGUEZ - Guardou posição e fixou sua Geografia em campo. Perdeu um pouco da intensidade que tinha por questões físicas. Saiu, assim, lesionado, no fim da primeira etapa, para a entrada de Bruno Henrique - NOTA: 5,5
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
RICHARD - Apresentou algumas falhas de cobertura e não deu a sustentação necessária para o meio de campo. Ou seja, falhou na proteção. Perdeu, na etapa final, a vaga para Luis Otávio - NOTA: 4,0
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
TABATA - Não teve a precisão para armar o time, embora tenha aparecido em alguns ataques promissores do Colorado. Regular demais. Não tira nenhum coelho da cartola. Saiu, assim, para a entrada de Romero, no segundo tempo - NOTA: 5,0
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ALAN PATRICK - Na marca da cal, cobrou dois pênaltis com segurança, algo que se espera de um camisa 10. Baixou para organizar o time. Nos acréscimos, poderia meter o terceiro gol de penalidade máxima, mas ficou na trave. De herói a vilão! - NOTA: 6,5
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
CARBONERO - De frente para o crime, teve a chance de desempatar o Gre-Nal e falhou feio. Não se pode perder uma chance assim em um duelo de suma importância. Constrangedor. Para salvá-lo, entretanto, conseguiu a expulsão de Artur e fez Volpi trabalhar na etapa final - NOTA: 4,5
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BORRÉ - Outro que perdeu uma chance incrível por não saber atacar a bola na hora da finalização. Figura apagada na sequência - NOTA: 4,0
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BRUNO HENRIQUE - Grudou em Willian, mas viu o meia escapar no lance do 2-2. Não teve muita precisão na marcação e nos passes. Saiu, então, para a entrada de Mathias no segundo tempo - NOTA: 4,0
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
LUIS OTÁVIO - Não acrescentou nada em relação ao desempenho de Richard - NOTA: 5,0
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ROMERO - Pegou poucas vezes na bola. Tentou esticadas e aumentar a profundidade do Inter. Mas em vão - NOTA: 5,5
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
MATHIAS - Testou Volpi com uma linda cabeçada. Marcou posição como mais um homem de área quando o Inter precisava de bola alta - NOTA: 6,0
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional
TÉCNICO: ROGER MACHADO - Já não há mais clima para seguir no Beira-Rio. Não consegue tirar mais nada da equipe. No Gre-Nal, o time teve postura e empenho. Mas isso não é suficiente em clássicos. As mexidas surtiram pouco efeito. O adversário soube aproveitar das fragilidades do Inter. Morreu ainda com uma alteração - NOTA: 3,5
Foto: Foto: Ricardo Duarte/Internacional