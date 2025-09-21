Jogada 10

Atuações do Cruzeiro contra o Bragantino: Matheus Pereira, Kaiki e Lucas Silva se destacam no Mineirão

Início Galeria#Jogada 10
Foto de perfil do autor(a) Redação Jogada10
Redação Jogada10
postado em 21/09/2025 23:13
  • CÁSSIO - Não teve culpa no gol do adversário e fez algumas defesas importantes para que a equipe ficasse com os três pontos. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    CÁSSIO - Não teve culpa no gol do adversário e fez algumas defesas importantes para que a equipe ficasse com os três pontos. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • WILLIAM - Não fez um bom primeiro tempo, entretanto assim como a maioria do time, subiu de produção na volta do intervalo e foi importante pelo seu lado. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    WILLIAM - Não fez um bom primeiro tempo, entretanto assim como a maioria do time, subiu de produção na volta do intervalo e foi importante pelo seu lado. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • FABRÍCIO BRUNO - Teve uma atuação segura e deu conta do recado no sistema defensivo. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    FABRÍCIO BRUNO - Teve uma atuação segura e deu conta do recado no sistema defensivo. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • Continua após a Publicidade
  • VILLALBA - Assim como seu companheiro de zaga, também teve um desempenho consistente e ajudou a equipe a segurar os avanços do adversário. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    VILLALBA - Assim como seu companheiro de zaga, também teve um desempenho consistente e ajudou a equipe a segurar os avanços do adversário. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • KAIKI - Não foi muito participativo no primeiro tempo, porém subiu de produção e se mostrou eficiente ao ser um elemento surpresa e marcar o gol da vitória. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    KAIKI - Não foi muito participativo no primeiro tempo, porém subiu de produção e se mostrou eficiente ao ser um elemento surpresa e marcar o gol da vitória. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • LUCAS ROMERO - Não conseguiu evitar a finalização de Jhon Jhon, que resultou no gol do adversário. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    LUCAS ROMERO - Não conseguiu evitar a finalização de Jhon Jhon, que resultou no gol do adversário. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • Continua após a Publicidade
  • LUCAS SILVA - Acertou um lindo chute de fora da área e deixou tudo igual no placar no final do primeiro tempo. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    LUCAS SILVA - Acertou um lindo chute de fora da área e deixou tudo igual no placar no final do primeiro tempo. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • CHRISTIAN - Não fez um partida consistente e perdeu uma boa chance de estufar a rede. Não foi eficiente nas transições ofensivas e n marcação, mas melhorou no segundo tempo. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    CHRISTIAN - Não fez um partida consistente e perdeu uma boa chance de estufar a rede. Não foi eficiente nas transições ofensivas e n marcação, mas melhorou no segundo tempo. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • MATHEUS PEREIRA - Tentou municiar o sistema ofensivo, mas não teve uma atuação de destaque no primeiro tempo. Na etapa final, rolou a bola para Kaiki marcar o gol da virada. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    MATHEUS PEREIRA - Tentou municiar o sistema ofensivo, mas não teve uma atuação de destaque no primeiro tempo. Na etapa final, rolou a bola para Kaiki marcar o gol da virada. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • Continua após a Publicidade
  • WANDERSON - O atacante se movimentou bem, mas pecou nas finalizações e não conseguiu ser efetivo, quanto esteve em campo. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    WANDERSON - O atacante se movimentou bem, mas pecou nas finalizações e não conseguiu ser efetivo, quanto esteve em campo. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • KAIO JORGE - A bola pouco chegou em condiÃ§Ãµes do centroavante incomodar o sistema defensivo. Mas nas vezes que teve chance de finalizar, assustou o arqueiro adversÃ¡rio. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    KAIO JORGE - A bola pouco chegou em condiÃ§Ãµes do centroavante incomodar o sistema defensivo. Mas nas vezes que teve chance de finalizar, assustou o arqueiro adversÃ¡rio. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • GABIGOL - Entrou na etapa final para ajudar o sistema ofensivo. Não chegou a ser efetivo, mas conseguiu segurar a bola na frente quando a equipe virou o resultado. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    GABIGOL - Entrou na etapa final para ajudar o sistema ofensivo. Não chegou a ser efetivo, mas conseguiu segurar a bola na frente quando a equipe virou o resultado. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • Continua após a Publicidade
  • MATHEUS HENRIQUE - Entrou muito bem na partida, com boa ocupação de espaços e recomposição. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    MATHEUS HENRIQUE - Entrou muito bem na partida, com boa ocupação de espaços e recomposição. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • BOLASIE - Entrou na etapa final e ajudou a equipe na bola aÃ©rea e a segurar o resultado e a bola mais na frente. NOTA: 6,0..
    BOLASIE - Entrou na etapa final e ajudou a equipe na bola aÃ©rea e a segurar o resultado e a bola mais na frente. NOTA: 6,0.. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • MARQUINHOS - Entrou e não teve tempo de ser efetivo. SEM NOTA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    MARQUINHOS - Entrou e não teve tempo de ser efetivo. SEM NOTA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • Continua após a Publicidade
  • LEONARDO JARDIM - Viu, novamente, a equipe nÃ£o fazer um bom primeiro tempo, mas reagir na etapa final e ficar com os trÃªs pontos. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    LEONARDO JARDIM - Viu, novamente, a equipe nÃ£o fazer um bom primeiro tempo, mas reagir na etapa final e ficar com os trÃªs pontos. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • BRAGANTINO - Laquintana e Jhon Jhon foram os melhores em campo, com boas jogadas ofensivas. O sistema defensivo, por sua vez, dormiu no lance do segundo gol celeste. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
    BRAGANTINO - Laquintana e Jhon Jhon foram os melhores em campo, com boas jogadas ofensivas. O sistema defensivo, por sua vez, dormiu no lance do segundo gol celeste. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
  • Foto:
  • Continua após a Publicidade
 