Atuações do Fluminense contra o Lanús: Renato Gaúcho é o nome da eliminação tricolor

FÁBIO - Praticamente não foi exigido durante os 90 minutos, e não teve culpa no gol que deu o empate e a classificação ao Lanús - NOTA 5,0 - Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SAMUEL XAVIER - Voltando de lesão, fez um bom primeiro tempo, sendo uma peça muito utilizada do lado direito de ataque, colocando até mesmo uma bola na trave. Na etapa final, sofreu para criar chances e viu o gol do Lanús sair nas suas costas - NOTA 5,0 - Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
THIAGO SILVA - Capitão do Fluminense, pouco foi exigido nos momentos em que o Lanús teve a bola. Levou um cartão amarelo bobo no primeiro tempo e, por conta disso, não matou a jogada do gol de empate do Lanús - NOTA 5,0
Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense
FREYTES - Foi o melhor jogador da linha de defesa do Fluminense nesta terça. Soube neutralizar o ataque do Lanús e tentou ajudar bastante no ataque - NOTA 5,5 -Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RENÊ - Não disse a que veio na noite desta terça. Praticamente nulo no setor ofensivo, também não teve boa atuação quando foi exigido na defesa. NOTA 4,5 - Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
MARTINELLI - Motorzinho do meio de campo do Fluminense, fez o que pode para tentar criar oportunidades. Lúcido, também foi bem na marcação - NOTA 6,0 -Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
HÉRCULES - Fez um bom primeiro tempo no Maracanã. Motorzinho do meio de campo, fez bons lançamentos e participou de boas jogadas ofensivas. Foi substituído no intervalo. NOTA 5,5 - Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
ACOSTA - Foi o melhor jogador do Fluminense enquanto esteve em campo. Única cabeça pensante na criação, foi responsável pelas melhores chances do Flu e deu assistência para o gol de Canobbio. Foi substituído e o Fluminense piorou em campo. NOTA 6,5 -Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SERNA - Fez um primeiro de almanaque e um segundo tempo ruim. Soube explorar os espaços dados pelo Lanús e fez a jogada do gol do Fluminense, mas errou tudo desde então. NOTA 5,5 - Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
CANOBBIO - Correu, lutou, criou chances e marcou o gol do Fluminense na partida. No segundo tempo, assim como todo time, caiu de produção. Quando foi substituído, o Fluminense piorou. NOTA 6,0 - Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
EVERALDO - Errou tudo que tentou. Fora de sintonia da boa partida do Fluminense no primeiro tempo, destoou completamente dos seus companheiros. Foi substituído no intervalo - NOTA 4,0 -Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
GERMÁN CANO - Mesmo com poucas chances de finalizar ao gol, foi muito perigoso quando teve a oportunidade. Quase marcou duas vezes e carimbou a trave no último minuto. NOTA 5,5 -FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
Foto: FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
OTÁVIO - Entrou no lugar de Hércules e foi um dos piores jogadores do Fluminense em campo. Não manteve o nível do jogo e errou praticamente tudo que tentou. NOTA 4,0 - FOTO: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC
Foto: FOTO: LUCAS MERÇON/FLUMINENSE FC
KENO - Dos que entraram no segundo tempo, foi o que mais tentou junto com Cano. Fez uma boa jogada e trouxe um pouco de inspiração, mas não conseguiu evitar o pior. NOTA 5,0 -FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C
Foto: FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C
RIQUELME FELIPE - Entrou no fim, portanto, fica sem nota.
Foto: Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense
RENATO GAÚCHO - Viu sua equipe fazer um grande primeiro tempo de jogo e colocar o Lanús nas cordas nos 45 minutos iniciais. No entanto, no intervalo, fez mexidas erradas e matou completamente qualquer chance do Fluminense sair classificado no Maracanã, principalmente quando tirou Lucho Acosta, o melhor em campo. Foi xingado e chamado de burro pela torcida no Maracanã. Talvez, o grande culpado da eliminação. NOTA 3,0 -Lucas Merçon/Fluminense
Foto: Lucas Merçon/Fluminense
LANÚS - Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, o Lanús sofreu no primeiro tempo, mas aproveitou o segundo tempo ruim do Fluminense para marcar o gol da classificação e dominar a partida. Soube controlar, catimbar e garantir a vaga para a semifinal nos erros tricolores. O grande destaque fica com Marcelino Moreno, autor do gol na Argentina e que deu assistência para o gol desta terça.Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense
Foto: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense