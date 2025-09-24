Atuações do Botafogo contra o Grêmio: Magic Freitas reaparece

VITINHO - Deixou Kannemann sozinho na primeira chance do Grêmio. Estava muito perto. Poderia tentar algo. Possibilitou, também, cruzamentos perigosos por seu setor. Melhorou, na etapa final, quando Ponte ocupou o seu lado - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
BARBOZA - Orientou muito o sistema defensivo. Só que se atrapalhou todo com a bola. Quase entrega um gol ridículo no início da etapa complementar. Flertou com o perigo. Compensou com algumas antecipadas - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
PANTALEÃO - Chegou rasgando quando preciso. Mais sóbrio que Barboza. Bem nas bolas altas e nas saídas. Após o apito final, porém, reclamou e foi expulso - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
TELLES - Em pouco tempo, realizou boas coberturas e teve uma boa parada interessante. Porém, estourou e saiu machucado. Cuiabano o substituiu - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
NEWTON - Mais preso à marcação, parou o jogo com faltas estratégicas e tentou auxiliar na troca de passes. Discreto, não saiu tanto ao ataque, mas combateu muito à frente da defesa - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
FREITAS - Realizou a saída de três sem comprometer o Botafogo e deslocou lançamentos para abrir o jogo e não afunilar muito pelo meio. Esticada quase com a mão para Cuiabano marcar. Linda assistência. Mágico! Só precisa melhorar os chutes, que ainda saem fracos - NOTA: 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
ARTUR - Instável, o Bebê Reborn alternou bons e maus momentos. De falta, por exemplo, obrigou Volpi a se esticar todo para salvar o Grêmio. Mas errou um passe que armou um ataque promissor para o Tricolor. Saiu, no fim, para a entrada de Kadir - NOTA: 5,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
JEFFINHO - Mais centralizado, na posição de Savarino, deixou Martins em boa condição e conseguiu faltas perigosas para o Botafogo. Saiu, no segundop tempo, para a entrada de Ponte - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARTINS - Entrou sozinho com Volpi. Tinha a chance de fazer o gol, mas permitiu o corte de Kannemann. Não conseguiu aproveitar o corredor esquerdo de ataque e matou alguns lances - NOTA: 4,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
CABRAL - Teve a sua oportunidade e soltou uma pancada em cima de Volpi. No decorrer da partida, ficou procurando espaÃ§o, sem encontrÃ¡-lo. Correu e nÃ£o arrumou nada. Mais um jogo de pouco protagonismo - NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
CUIABANO - Entraria no lugar de Telles cedo ou tarde. Para a sorte do Botafogo, foi acionado no primeiro tempo e segurou a onda na defesa.. Nos 45 minutos finais, demonstrou o cacoete de atacante e tirou o zero do placar. Bem participativo - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
PONTE - Conseguiu se entender com Vitinho na dobradinha pelo lado direito. Ficou na lateral e liberou o companheiro para construir mais pelo meio - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
KADIR - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA - Foto: Vitor Silva/Botafogo
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Com 13 desfalques, o Botafogo não teve medo de sair para o jogo e tentar agredir o Grêmio. Partida honesta na primeira etapa. O time saiu na frente, estava controlando a partida até um erro bobo que custou a vitória. Demorou, de novo, para mexer. Mas não havia tantas opções - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
