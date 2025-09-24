Atuações do Vasco contra o Bahia: Coutinho transforma Barreira em baile

LÉO JARDIM - Viu sua zaga falhar mais uma vez e ficou completamente vendido no gol do Bahia. Depois, pouco precisou trabalhar. NOTA 7,0. Foto: Matheus Lima/Vasco
PAULO HENRIQUE - Não vem bem desde a lesão, mas segue com muita vontade e garra, apesar de decisões erradas. Mais uma vez, segurou a bola mesmo rodeado por atacantes adversários perto de sua área. NOTA 6,5.
CUESTA - Alguns momentos de indecisão lá atrás, mas conseguiu ir bem ao dar a assistência para o gol de Coutinho. Na etapa final, "zagueirou" quando precisou "zagueirar", algo que faltava na defesa do Vasco. NOTA 7,5.
LUCAS FREITAS - Falha gravíssima ao errar passe dentro da própria área, praticamente dando uma "assistência" para Sanabria fazer 1 a 0. Não à toa, saiu ainda no primeiro tempo por mexida tática de Diniz. NOTA 4,5
PUMA RODRÃGUEZ - Mais uma vez improvisado na esquerda, foi um dos nomes do jogo ao aparecer bastante no ataque e marcar o gol da virada vascaÃna. Bem novamente. NOTA 8,0.
BARROS - Mais uma vez ganhando a maioria de seus duelos tanto aéreos, quanto no chão. Em um deles, irritou Jean Lucas, que desferiu uma cotovelada em seu rosto, recebendo o vermelho direto após análise do VAR. Excelente atuação. NOTA 7,5.
HUGO MOURA - Começou como volante - sua posição de origem -, mas voltou à zaga após mudança de Diniz, já que Vasco perdia e tinha um jogador a mais em campo. Depois, voltou para volante com novas mexidas. Ótima atuação. NOTA 7,0.
ANDRÉS GÓMEZ - Muito acionado pelo lado direito, falhou um pouco nos cruzamentos. Mas sua velocidade e habilidade ajudaram o Vasco a criar situações de perigo, sempre rondando a área adversária. NOTA 6,5.
COUTINHO - Melhor jogador do Vasco sob o comando de Diniz, marcou o gol que empatou o jogo. Criou boas ações, quase marcou um golaço de falta e foi o melhor em campo, sendo ovacionado ao apito final. NOTA 8,5.
NUNO MOREIRA - Quase marcou o primeiro do jogo, aos 10', em desvio na trave após escanteio de Coutinho. Depois, contribuiu com assistência para o gol de Puma. Virou volante com a saída de Lucas Freitas. NOTA 7,5.
VEGETTI - Mais uma vez, perdeu praticamente todas as bolas. Tenta passes de calcanhar desconexos e cai em muitos lances em que está marcado por zagueiros. Participou do terceiro gol ao cruzar bola mandada para as redes pelo defensor do Bahia. Deu tempo de perder gol feito de canhota. NOTA 5,5.
DAVID - Entrou ainda no primeiro tempo, já que o Vasco tinha um jogador a mais em campo. Só foi entrar de fato no jogo na etapa final, mas perdeu gol feito. NOTA 6,5.
MATHEUS FRANÇA - Entrou no fim, mas conseguiu participar de boa trama de ataque, terminando em chance perdida por Vegetti. NOTA 6,5.
LUCAS OLIVEIRA - Entrou para fazer Nuno Moreira ir descansar, com Hugo Moura voltando para a posiÃ§Ã£o de volante. NÃ£o comprometeu. NOTA 6,5.
GARRÉ - Entrou quase nos acréscimos. Fica, assim, SEM NOTA.
MATEUS CARVALHO - Entrou junto de Garré, ficando pouco tempo em campo. Assim, fica SEM NOTA.
FERNANDO DINIZ - Mais uma vez, time teve boa exibição. Desta vez, enfim, aliada a uma vitória. Demorou a mexer, mas time estava com placar praticamente garantido. Mudanças táticas foram importantes no jogo. NOTA 7,5.
BAHIA - Time até começou bem o jogo, saindo na frente aproveitando falha individual do Vasco. No entanto, após expulsão de Jean Lucas, não mais ficou com a bola e foi presa fácil. NOTA 5,0.
