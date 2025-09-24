Atuações do Grêmio contra o Botafogo: Tiago Volpi brilha e salva a noite

VOLPI - Fez uma grande defesa em cobranÃ§a de falta de Artur no primeiro tempo. NÃ£o teve culpa no gol do Botafogo. Depois, fez o gol de empate, em cobranÃ§a de pÃªnalti. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
MARCOS ROCHA - Teve uma atuação segura defensivamente. Protegeu bem o seu setor e liderou as ações. NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
GUSTAVO MARTINS - Fez uma partida segura, venceu a maioria dos combates, incluindo uma situação de um contra um com Artur, em contra-ataque. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
KANNEMANN - Capitão tricolor, foi o jogador com mais cortes na linha defensiva e contribuiu com muita dedicação. No fim, teve papel importante como capitão ao reclamar de um possível pênalti (e que foi marcado após checagem no VAR). NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARLON - Participou bem ofensivamente e criou algumas jogadas de perigo. Também teve boa participação defensivamente, colaborando com quatro desarmes, três cortes e duas interceptações. NOTA: 6,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
DODI - Perdeu uma chance clara no início do segundo tempo, quando o jogo estava empatado sem gols. NOTA: 4,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
EDENÍLSON - Perdeu uma grande chance de cabeça no primeiro tempo. Participou bem do jogo e esteve presente nas melhores oportunidades do Grêmio. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
PAVÓN - Teve uma atuação discreta. Ficou fora da sintonia da partida e não atuou no mesmo ritmo dos companheiros de ataque. Foi substituído no intervalo. NOTA: 4,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
WILLIAN - Jogou bem. Deu profundidade ao ataque e criou boas jogadas, como um cruzamento para Edenílson, que perdeu a melhor chance do Grêmio no primeiro tempo, além de uma jogada para André. NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
ANDRÉ - Foi um pouco discreto, mas mesmo assim conseguiu criar uma boa oportunidade no primeiro tempo. Mas, como centroavante, não levou perigo. NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo
ALEX SANTANA - Acertou uma bola no travessão nos acréscimos do segundo tempo. Entrou bem na partida. NOTA: 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
ALYSSON - Entrou bem na partida e trouxe mais energia para o ataque do Grêmio. Faltou eficiência nas tomadas de decisão. NOTA: 5,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CRISTIAN OLIVEIRA - Perdeu uma grande chance no segundo tempo ao isolar uma bola, livre, dentro da área. NOTA: 4,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
CRISTALDO - Entrou no lugar de Willian durante o segundo tempo, mas não conseguiu dar a mesma dinâmica. NOTA: 4,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
THIAGO KOSLOSKI - O Grêmio entrou com uma formação mais defensiva e, por consequência, foi controlado pelo Botafogo no primeiro tempo. Mesmo assim, criou oportunidades para abrir o placar. Na etapa final, mudou o esquema e apostou num time mais ofensivo. Apesar de sofrer um gol, teve coragem de manter o time ofensivo para buscar o empate. NOTA: 6,5 - Foto: Divulgação/CBF
