Atuações do São Paulo contra a LDU: chances perdidas e falhas individuais na eliminação na Libertadores

RAFAEL - Foi um mero telespectador na partida. Não fez nenhuma defesa e, no lance do gol, foi traído por uma falha da defesa. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
SABINO - Veio para o time para dar mais sustentação na criação de jogo, aparecendo bastante na construção de jogadas pelo meio de campo e aparecendo para o jogo. Nota: 6 - Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo
Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo
ARBOLEDA - Assim como seu parceiro de defesa, não teve tanto trabalho na marcação e apareceu bastante na criação das jogadas, com um bom desempenho nos passes. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Continua após a Publicidade
ALAN FRANCO - O zagueiro apareceu pouco no jogo, não tendo muito trabalho na partida e sem prejudicar no lance do gol. Deixou o campo no intervalo para dar mais opções para o ataque. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
RIGONI - Foi escalado em uma posição diferente, para dar mais fluidez ao ataque, mas não conseguiu ter sucesso. Apesar de aparecer bastante para o jogo, não teve tanta efetividade em suas jogadas. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
BOBADILLA - O paraguaio teve uma noite cruel no Morumbis. Não teve um bom desempenho na criação de jogos, com muitos erros de passes no meio de campo e ainda falhou diretamente no gol da LDU. Nota: 4 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Continua após a Publicidade
PABLO MAIA - Fez um primeiro tempo muito fraco, errando muitos passes e perdendo a posse de bola em várias oportunidades. No segundo tempo até conseguiu subir de nível, aparecendo mais próximo da área e conseguindo construir melhor as jogadas. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
RODRIGUINHO - Apareceu bem no jogo, sendo uma das principais peças do meio de campo. Conseguiu ter um bom aproveitamento em passes e dribles, mas pouco produziu de forma efetiva no ataque. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
ENZO DÍAZ - O argentino foi uma das principais armas ofensivas do Tricolor, aparecendo bastante pela esquerda e também aparecendo algumas vezes na área, onde perdeu oportunidades de gol. Ficou devendo na eficiência dos cruzamentos, com apenas três certos ao longo do jogo. Nota: 6 -Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC
Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC
Continua após a Publicidade
FERREIRA - Apareceu muito bem no comeÃ§o do jogo, participando das jogadas e criando boas oportunidades. Entretanto, derreteu ao longo do jogo e foi muito discreto enquanto esteve em campo na segunda etapa. Nota: 5,5 - Foto: Miguel Schincariol/ SÃ£o Paulo
Foto: Miguel Schincariol/ SÃ£o Paulo
LUCIANO - Assim como no jogo da ida, apareceu muitas vezes no campo de ataque, tendo muitas oportunidades para marcar. Entretanto, de novo, a mira não estava em dia e o atacante empilhou oportunidades perdidas. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
MAÍLTON - O lateral entrou bem no jogo mais uma vez, dando bastante eficiência pelo lado direito e criando oportunidades na bola parada. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Continua após a Publicidade
DINENNO - O atacante entrou para dar mais presença de área, mudando a estratégia de jogo do São Paulo. Entretanto, pouco apareceu e criou poucas oportunidades de gol. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
LUCAS MOURA - Voltou aos gramados claramente no sacrifício e pouco conseguiu produzir na partida. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
LUCCA - Veio para o gramado para dar forÃ§a para o ataque e conseguiu colocar muita velocidade na reta final de jogo, mas conseguiu criar poucas oportunidades. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo
Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo
Continua após a Publicidade
ALISSON - Entrou jÃ¡ na reta final de jogo e pouco conseguiu produzir na partida. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo
Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo
HERNÁN CRESPO - O treinador trouxe alterações para o duelo decisivo, até conseguiu fazer bons minutos iniciais. Entretanto, perdeu muita qualidade no meio de campo. No segundo tempo, mudou um pouco da estratégias, trabalhando as bolas cruzadas na área, mas sem efetividade. No fim, o argentino acabou sendo prejudicado pela limitação do elenco. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
Foto: Rubens Chiri/São Paulo
LDU - Veio com uma boa estratégia de jogo, conseguindo travar bem o ataque do Tricolor, além de ser fatal quando teve a chance de definir o jogo no contra-ataque. Nota: 7 - Foto: Divulgação/LDU
Foto: Divulgação/LDU