Atuações do Flamengo contra o Estudiantes: Rossi de vilão à Herói. Saúl brilhante

ROSSI – Ficou na dúvida se saía ou não em alguns chutes, mostrou insegurança em alguns lances com os pés e falhou no gol de Benedetti. Goleiro de sua qualidade não pode falhar daquele jeito. Compensou defendendo as cobranças de Benedetti e Ascacíbar, saindo de vilão para se tornar o herói da classificação. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
VARELA – No apoio, teve pouca eficácia. Na defesa, errou na marcação no gol de Benedetti e em dois lances mais perigosos do Estudiantes. Ficou em débito. NOTA: 4,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
LEO ORTIZ â?? Um erro de posicionamento que quase gerou um gol para os Estudiantes foi seu ponto baixo. Mas ganhou a maioria das jogadas e teve um bom papel iniciando as jogadas. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LEO PEREIRA – Um leão, conseguindo parar qualquer jogada de Carrillo e se antecipando bem. O melhor do sistema defensivo. Cobrança de pênalti primorosa. NOTA 7,0. Foto: Adriano Fontes/Flamengo
ALEX SANDRO – De volta ao time, cometeu alguns erros ao perder a bola. Extremamente tímido no apoio e apenas discreto na marcação, evitando cometer erros no combate direto. NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
JORGINHO – Após um mês fora, voltou ao time, começando bem ao cortar muitas bolas em antecipações e com passes qualificados, ajustando o meio de campo pela direita. Mas perdeu rendimento na etapa final, deixando as jogadas mais ousadas para Saúl fazer. Cobrou bem seu pênalti. NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
SAÚL – De longe, muito longe, o melhor do Flamengo. Impecável na defesa — até gol salvou, dando uma de zagueiro. No apoio, partiu para cima como se fosse um ponta pela esquerda em vários momentos. E deu duas das finalizações mais perigosas do time. Fez de tudo. NOTA: 8,5. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
ARRASCAETA – Começou mal, errando pelo menos três passes fáceis. Dois resultaram em ataques do Estudiantes e um não encaixou a bola para Samuel Lino, que entraria livre na área. Seguiu mal na etapa final e saiu aos 31 do segundo tempo para a entrada de Carrascal. Sua pior partida pelo Flamengo neste segundo semestre. NOTA: 4,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
PLATA – A luta de sempre, mas desta vez sem conseguir realizar jogadas eficientes, exceto pelo início de jogada e o lance no qual Pedro perdeu boa oportunidade. Saiu para a entrada de Luiz Araújo aos 12 da etapa final. NOTA: 5,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
SAMUEL LINO Bom papel ajudando na lateral e partindo pela esquerda com perigo. Foi o desafogo dos ataques do Flamengo, mas, em muitos momentos, prendeu demais a bola ou cruzou mal. Nota: 6,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
PEDRO – Anulado pela marcação, fez uma ou outra jogada como pivô. A chance que teve, desperdiçou. Lento, foi sacado aos 12 da etapa final para a entrada de Bruno Henrique. NOTA: 4,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
LUIZ ARAÚJO Entrou no lugar de Plata aos 12 do segundo tempo. Se enrolou em alguns lances e esteve apagado. De positivo, a ótima cobrança de pênalti. Nota: 5,5. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
BRUNO HENRIQUE Substituiu Pedro aos 12 do segundo tempo. Teve um bom momento no ataque, mas desperdiçou uma chance clara e pouco apareceu depois disso. Nota: 5,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo
CARRASCAL Entrou no lugar de Arrascaeta aos 31 minutos da etapa final, mostrando muita vontade e participando de uma boa jogada. No entanto, se atrapalhou um pouco em lances pela esquerda. Na disputa por pênaltis, cobrou o seu com categoria. Nota: 6,5. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
TÉCNICO: FILIPE LUÍS O Flamengo jogou muito abaixo ofensivamente. Teve posse de bola, mas abusou dos cruzamentos sem objetividade, dependendo de lances individuais para criar perigo. As substituições não surtiram grande efeito, embora os jogadores que saíram realmente não estivessem bem. O time passou nos pênaltis, mas deixou muito a desejar. Nota: 5,0. Foto: Divulgação / Conmebol
ESTUDIANTES - O time está de parabéns. Muito inferior tecnicamente ao Flamengo, fez uma partida superior e só não venceu no tempo normal por um detalhe — o gol anulado no segundo tempo. Mostrou muito esforço e entrega. Benedetti foi o personagem principal: fez um gol, teve outro anulado e ainda perdeu um pênalti. Nota: 7,0. Foto: Divulgação / Estudiantes
