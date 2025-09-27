Atuações Cruzeiro: Matheus Pereira se destaca em derrota

WILLIAM - Cobrou uma falta com perigo no início do primeiro tempo. Fez subidas para o ataque, participou de bolas paradas e tentou algumas jogadas com Matheus Pereira pelo lado direito - NOTA: 7,0 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
FABRÍCIO BRUNO - Sempre seguro na zaga, fez interceptações no alto e apareceu no ataque com finalizações de cabeça nas bolas paradas - NOTA: 6,5 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
JONATHAN JESUS - Na zaga no lugar de Villalba, parecia perdido no início da partida, mas logo se encontrou e se arriscou pelo menos duas vezes no ataque. Saiu aos 35 do segundo tempo para entrada de João Marcelo - NOTA: 6,5 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIKI BRUNO - Foi quem mais ajudou o Matheus Pereira no setor ofensivo, principalmente no primeiro tempo, mas tomou uma finta do Paulo Henrique no lance do primeiro gol do Vasco. Saiu aos 35 do segundo tempo para entrada de Bolasie - NOTA: 6,5 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS ROMERO - Quem comanda o meio de campo junto com Lucas Silva, estava seguro na marcação e nas roubadas de bola. Pendurado, saiu aos 22 do segundo tempo para entrada de Marquinhos - NOTA: 6,0 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS SILVA - Enquanto Lucas Romero estava mais defensivo, Lucas Silva buscou mais o setor ofensivo. Fez algumas saídas de bola e teve finalizações perigosas - NOTA: 6,5 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
CHRISTIAN - Jogador de muita influência no sistema ofensivo do Cruzeiro, teve poucas aparições no primeiro tempo. Aos 11 do segundo tempo, teve uma oportunidade dentro da área, mas finalizou muito longe. Saiu aos 15 do segundo tempo para entrada de Matheus Henrique - NOTA: 5,5 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS PEREIRA - Melhor jogador do Cruzeiro na partida. Foi quem mais apareceu e tentou fazer alguma coisa. Buscou levar o time para o ataque, fez jogadas individuais, finalizou e levou perigo nas bolas paradas - NOTA: 7,5 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WANDERSON - Não apareceu no primeiro tempo e deixou a partida no intervalo para a entrada de Arroyo - NOTA: 5,0 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIO JORGE - Artilheiro da competição e na temporada do Cruzeiro, foi pouco acionado ao longo do jogo e também muito marcado pela defesa do Vasco. Apareceu mais no segundo tempo, mas a finalização de maior perigo foi aos 27 do primeiro tempo, pra fora - NOTA: 6,0 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
ARROYO - Entrou no intervalo no lugar do Wanderson e foi muito mais participativo no jogo. Ajudou na defesa e quis mostrar serviço no ataque, tanto pelo lado esquerdo como pelo direito. Teve uma finalização defendida por Léo Jardim - NOTA: 7,0 - FOTO: Gustavo Aleixo / Cruzeiro
MATHEUS HENRIQUE-Entrou aos 15 minutos do segundo tempo no lugar de Christian e no primeiro lance, deu bobeira em um domínio na defesa, que sobrou para o Paulo Henrique marcar o segundo do Vasco - NOTA: 5,5 - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MARQUINHOS -Entrou aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Lucas Romero. Na primeira bola, teve uma finalização de dentro da área - NOTA: 6,0 - FOTO: Marco Galvão/Cruzeiro
BOLASSIE - Entrou aos 35 do segundo tempo no lugar de Kaiki Bruno. Sem nota - FOTO: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
JOÃO MARCELO - Entrou aos 35 do segundo tempo no lugar de Jonathan Jesus. Sem nota - FOTO: Gustavo Aleixo / Cruzeiro
TÉCNICO LEONARDO JARDIM - Entrou com o que tinha de melhor na partida. Optou por Jonathan Jesus no lugar de Villalba e o zagueiro demonstrou insegurança no início, mas depois até arriscou umas subidas no ataque. Mexeu no time logo no intervalo e tirou Wanderson, que não apareceu. A opção pelo Arroyo surtiu efeito, o atacante teve boas chegadas no ataque. Fez substituições corretas, mas que não surtiram efeito - e ainda teve o erro de Matheus Henrique logo no primeiro lance, que gerou o segundo g
